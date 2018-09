Mendoza-Alonso y Miranda-Sánchez: velada a cuatro en el Teatro Nuevo Alcalá

Madrid, 30 sep (EFE).- El invicto Jonathan 'Maravilla' Alonso, como aspirante, y el laureado Natxo Mendoza, como campeón, compartirán cartel y protagonismo este lunes en el Nuevo Teatro Alcalá con Jennifer 'Tormenta' Miranda y Jessica 'La Espartana' Sánchez en una velada de boxeo que expondrá dos títulos nacionales.



En un combate pactado a diez asaltos de tres minutos, que será la cita estelar de la noche, Jonathan 'Maravilla' Alonso retará a Natxo Mendoza por el Campeonato de España de peso superligero.



En ocho asaltos de dos minutos se resolverá, en cambio, el pulso entre Jennifer 'Tormenta' Miranda y Jessica 'La Espartana' Sánchez por el Campeonato de España de peso pluma, actualmente vacante.



El humor, con Joaquín Reyes como maestro de ceremonias; la moda, con un desfile de PUGIL; y el boxeo amateur, con dos combates entre Omar Trébol y Alejandro de la Rosa y Ángel Seda y Míchel Limardo, completan la oferta de OSB Promotions en "The Monday Battle at the Theatre", una velada que recrea la estética neoyorquina de los años 50 y 60 y que se será retransmitida a través de Facebook.



El atractivo cartel garantiza, en todo caso, el lleno en las butacas del Nuevo Teatro Alcalá.



El colombiano afincado en Vitoria Natxo Mendoza (43-13-3, 27 KO) tratará de defender el cetro ante uno de los boxeadores más prometedores del panorama nacional.



De origen dominicano, Jonathan 'Maravilla' Alonso representó a España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Debutó como profesional en Nueva York en agosto 2014, con una victoria por KO técnico, y desde entonces permanece invicto (16-0, 6 KO's). En Madrid persigue su primer título profesional.



El combate de semifondo, por su parte, será el Campeonato de España del peso pluma entre la nueve veces campeona de España amateur Jennifer Miranda y Jessica Sánchez, excampeona de Europa de Muay Thai.