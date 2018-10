Charlie Blackmon hace historia con el primer ciclo completo en el partido 162

Redacción Deportes (EE.UU.), 1 oct (EFE).- El jardinero central Charlie Blackmon, de los Rockies de Colorado, hizo historia al conseguir el primer ciclo completo de bateo que se logra en el último partido de la temporada regular (162) del béisbol de las Grandes Ligas.

Además, Blackmon que completó el ciclo con doble que pegó en la octava entrada, permitió al campo del Coors Field de Denver superar al legendario Fenway Park de Boston, al lograr el decimoctavo del equipo de Colorado que se impuso por paliza de 12-0 a los Nacionales de Washington.

Colorado necesitaba ganar para mantener un empate con los Dodgers de Los Angeles, quienes derrotaron a los Gigantes de San Francisco por blanqueada de 15-0, en la lucha por el título de la División Oeste de la Liga Nacional.

Los dos resultados significan que los Rockies y Los Ángeles se reunirán en un Partido 163 para determinar el título de la división y el segundo comodín del Viejo Circuito.

Pero Blackmon no prestó atención a los números del cuadro de indicadores que aportaron sobre su desempeño desde la caja de bateo, ni lo que sucedía con los Gigantes y los Dodgers.

De hecho, no miró hasta que aceptó la ovación de pie después de su doble que logró en la octava entrada frente al lanzamiento que le puso el relevista derecho de los Nacionales, Kyle McGowin, con el que completó la hazaña.

"No miré hasta que salí del juego, porque no quería que eso me afectara", declaró Blackmon. "Sentí que era realmente importante para nosotros ganar, cuidar nuestro objetivo de ganar. Nos preocuparemos por eso más adelante".

Blackmon aportó un triple en la primera entrada y cuadrangular de dos carreras en la tercera contra el abridor de los Nacionales, Erick Fedde.

Luego agregó un sencillo en el quinto episodio de Tim Collins y completó el ciclo con su doble antes de ser reemplazado por el joven dominicano Raimel Tapia.

"No me di cuenta hasta tal vez en la séptima entrada que estaba a un doble de la marca, y antes había estado bastante cerca", comentó dijo Blackmon. "Tienes que tener mucha suerte para que eso suceda de la manera correcta".

El ciclo fue el primero de los Rockies desde el 18 de junio de 2017, cuando el toletero de origen puertorriqueño Nolan Arenado completó su carrera contra los Gigantes con un cuadrangular.

El decimoctavo ciclo completo logrado en el Coors Field, que se inauguró en 1995, superó al Fenway Park, que se inauguró en 1912, y es el lugar más destacado en la historia de las Grandes Ligas en cualquier parque.

También fue el primer ciclo completo contra los Nacionales.