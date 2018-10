Septiembre consagró a Osaka, desquició a Serena e hizo rugir a Tiger

Bogotá, 1 oct (EFE).- La japonesa Naomi Osaka se consagró como la mejor del Abierto de Estados Unidos en una final que jamás olvidará por ser su primer Grand Slam y porque terminó con un sabor amargo para ella gracias a la conducta antideportiva de su ídolo y rival, Serena Williams.

En Flushing Meadows también reinó el serbio Novak Djokovic, quien derrotó en la final masculina al argentino Juan Martín del Potro.

Este mes también favoreció al exnúmero uno del golf Tiger Woods, que volvió a ganar un trofeo después de más de cinco años.

En el fútbol, Diego Maradona se volvió a sentar en el banquillo, ahora al mando de los Dorados de Sinaloa de la división de ascenso mexicana, mientras que el argentino José Pekerman dejó de ser el seleccionador de Colombia.

A continuación, estos y otros hechos destacados del deporte en América en septiembre.

.1. OSAKA Y DJOKOVIC, REYES DEL US OPEN

La japonesa Naomi Osaka venció en la final del Abierto de Estados Unidos a Serena Williams por 6-2 y 6-4 y se proclamó campeona del último torneo de Grand Slam de la temporada.

Con su triunfo, la jugadora de 20 años se convirtió en el primer tenista de Japón, hombre o mujer, que logra un título de Grand Slam, y dejó su marca en 2-0 en los enfrentamientos con Williams.

Entre los hombres reinó el serbio Novak Djokovic, que se impuso por 6-3, 7-6 (4) y 6-3 al argentino Juan Martín del Potro, tercer favorito.

Djokovic, de 31 años, ha ganado 14 títulos de Grand Slam: 6 Abiertos de Australia, 1 de Roland Garros, 4 Wimbledon y 3 Abiertos de Estados Unidos.

.2. LOCURA SERENA

El dominio de Osaka en la final de Estados Unidos hizo que Serena Williams perdiera el control, la educación y su deportividad en la pista al enfrentarse con el árbitro del partido, el portugués Carlos Ramos, al que llamó "ladrón y mentiroso".

Serena fue amonestada por Ramos, que la acusó de que su entrenador, Patrick Mouratoglou, le había ayudado desde el palco durante el segundo set.

Esto hizo que Serena enloqueciera de ira y rompiera su raqueta. "Yo no hago trampas para ganar. Preferiría perder. Sólo te lo digo: me has robado, me debes una disculpa, nunca hice trampas en mi vida, tengo una hija y sólo hago lo que es correcto. Eres un ladrón y un mentiroso. Me debes una disculpa".

Tras esas palabras, Serena recibió otra amonestación de Ramos, quien le quitó un juego, por lo que el marcador del segundo set quedó en 5-3. "¿Me vas a quitar esto porque soy una mujer?", reclamó una airada Williams.

El castigo fue decisivo para que el set, el partido y el título los ganara Osaka, mientras que Williams no pudo obtener por séptima vez el US Open ni el vigésimo cuarto Grand Slam de su carrera, con el que hubiese empatado a la australiana Margaret Court.

Un día después de la final, la estadounidense fue multada con 17.000 dólares por los organizadores del Abierto de EE.UU. por cometer tres violaciones del código de conducta.

.3. MARADONA AL MANDO DEL 'GRAN PEZ'

El argentino Diego Maradona fue anunciado el 6 de septiembre como nuevo entrenador de los Dorados de Sinaloa de la división de Ascenso de México.

"Bienvenido Diego al Gran pez", dijeron los Dorados en su cuenta de Twitter horas después de haber despedido a Francisco Ramírez como técnico del equipo.

Maradona, de 57 años, también se desempeña como presidente y director deportivo del Dinamo Brest de Bielorrusia.

En su debut en el banquillo, once días después de su fichaje, los Dorados golearon por 4-1 a los Cafetaleros de Tapachula.

.4. ALL BLACKS GANAN A PUMAS Y SE CORONAN CAMPEONES

Los Pumas argentinos cayeron por 17-35 ante los All Blacks neocelandeses en un encuentro válido por la cuarta jornada del Rugby Championship que se disputó en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires.

De esta manera, con una jornada de anticipación, los visitantes consiguieron su tercer título consecutivo y el decimosexto de la historia desde 1996 cuando comenzó el viejo 'Tres Naciones'.

Luego de sus victorias ante Sudáfrica de local y Australia como visitante, los argentinos sufrieron la intensidad de unos 'Hombres de Negro' heridos en su orgullo tras haber caído en la última jornada ante Sudáfrica como local.

De esta manera, los All Blacks -vigentes campeones del mundo- ratificaron su dominio sobre un rival que nunca le ha ganado.

.5. TIGER VUELVE A RUGIR

El estadounidense Tiger Woods, antiguo número uno mundial y ganador de 14 grandes, volvió a ganar un torneo después de cinco años al imponerse en el Tour Championship, cuarto y último torneo de los playoff de la FedEx Cup del PGA Tour de golf, disputado en el club East Lake de Atlanta (Georgia, Estados Unidos).

Woods terminó el torneo con 269 golpes (11 bajo par), 2 menos que Billy Horschel y 4 de margen sobre Dustin Johnson.

Pasaron cinco años, un mes y dos días desde que el 4 de agosto de 2013 Woods levantó su último trofeo, en el WGC-Bridgestone Invitational de Memphis (Tennessee).

El californiano, de 42 años, llegó a 107 victorias (80 en el PGA Tour) y así dejó atrás sus problemas personales y físicos (en abril de 2017 fue operado de la espalda por cuarta vez en tres años), para volver a ganar y acabar con 1.877 días y 49 torneos de espera.

.6. 'CANELO' VENCE A GOLOVKIN

El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez venció por decisión mayoritaria al kazajo Gennady Golovkin en combate de revancha y se apoderó de los títulos de peso medio avalados por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) ambos ofrecieron una pelea que dejó satisfechos a los asistentes. Después de los 12 asaltos, los jueces Dave Moretti y Steve Weisfeld dieron 115-113, mientras que Glenn Feldman otorgó 114-114.

Con su victoria, Álvarez puso fin a la marca de Golovkin de 20 defensas, historial que comparte con Bernard Hopkins.

El mexicano, de 28 años, dejó su marca en 50-1-2, con 34 nocauts, mientras que Golovkin, de 36, vio caer sus números a 38-1-1, con 34 fueras de combate.

.7. ALEMANIA DOMINA LOS JUEGOS ECUESTRES

Alemania mantuvo su dominio en el medallero histórico de los Juegos Ecuestres Mundiales tras la octava edición, celebrada en Tryon (EE.UU.), en la que sumó 17 metales, seguida de Holanda y el Reino Unido.

Tras la disputa de las ocho modalidades de las que constan estos Juegos: doma clásica, doma vaquera, salto, volteo, enganches, concurso completo, resistencia y doma paraescuestre, Alemania ganó seis oros, dos platas y nueve bronces.

Entre los oros destacó el cosechado por la jinete Simone Blum, que se proclamó campeona del mundo del salto, y los tres logrados en diferentes modalidades de volteo.

Con una medalla de oro menos quedó Holanda, que sumó además tres platas y dos bronces, para un total de diez metales.

El Reino Unido fue tercero con ocho preseas: cuatro doradas, dos de plata y dos de bronce.

.8. PEKERMAN SE DESPIDE, OSORIO A PARAGUAY Y EL MAESTRO SIGUE

El argentino José Pekerman anunció que no seguirá como seleccionador de Colombia y puso fin a un exitoso ciclo de más de seis años en el que clasificó al conjunto cafetero a los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

Con Pekerman en el banquillo, Colombia logró su mejor desempeño en un Mundial al llegar a cuartos de final en Brasil 2014, donde fue eliminado por el equipo anfitrión.

Cuatro años más tarde, Colombia avanzó a octavos, fase en la que perdió con Inglaterra en tanda de penaltis.

Paraguay, por su parte, estrenó seleccionador, el colombiano Juan Carlos Osorio, quien dirigió a México desde 2015 hasta el Mundial de Rusia 2018.

Según afirmó Osorio, su compromiso con la Albirroja es llevarla al Mundial de Catar 2022 y devolverle su estilo de juego.

Mientras, en Uruguay todos celebran que 'el Maestro' Oscar Washington Tabárez haya decidido renovar por los próximos cuatro años y seguir el rumbo mundialista hacia Catar.

La Celeste se encontraba sin seleccionador debido a que el contrato de Tabárez se venció luego de Rusia 2018. Por ello, el amistoso ante México el pasado 7 de septiembre lo dirigió el entrenador de la sub'20, Fabián Coito.

