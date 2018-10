´Tormenta´ Miranda y ´Maravilla´ Alonso tienen su noche eterna

Madrid, 2 oct (EFE).- Madrid fue Nueva York entre tres paredes de acero y ventanales cobrizos. Dispuesto un ring junto a un ventilador, el paisaje acabó de completarse con una decena de bombillas encarnadas que iluminaron los triunfos de Jennifer 'Tormenta' Miranda y Jonathan 'Maravilla' Alonso, los nuevos campeones de España de peso pluma y superligero.



La decisión unánime de los jueces coronó a ambos en un escenario atípico. El Nuevo Teatro Alcalá llenó sus butacas en 'The Monday Battle at the Theatre', un espectáculo inspirado en la noche del 1 de octubre de 1975.



El Coliseo Araneta de Ciudad Quezón acogió entonces a Muhammed Ali y Joe Frazier en un combate de desquite que debía resolver quién era mejor: ¿'El más grande' o 'Smokin Joe'?



Emulando aquella estética y con un aura de velada eterna, OSB Promotions diseñó 43 años más tarde otra memorable noche en Madrid, inaugurada con un desfile de Púgil, aliñada con el humor de Joaquín Reyes y continuada por dos combates amateur, con Alex de la Rosa y Jordan Camacho como vencedores.



Las dos peleas por los títulos nacionales de peso pluma femenino y superligero masculino llegaron a continuación.



En el tercer turno, la gaditana Jennifer 'Tormenta' Miranda se impuso ante la catalana Jessica 'La Espartana' Sánchez por decisión unánime de los jueces en un combate pactado a ocho asaltos de dos minutos. En el cierre, pactado a diez asaltos de tres minutos, Jonathan 'Maravilla' Alonso confirmó que aspira a lo más alto ante un boxeador consagrado, como Natxo Mendoza.



Desde las butacas correspondieron, con vítores y aplausos, la propuesta del joven de origen dominicano, que después de cerrar su aventura olímpica aspira a triunfar en el boxeo de pago. Quiere ser campeón del mundo.



Ese ímpetu le condujo al éxito ante un rival con 59 combates a sus guantes (47-13-3) y experiencia ante algunos de los mejores contendientes del peso superligero.



La pegada, sin embargo, no alcanzó a Natxo Mendoza para contrarrestar la propuesta de 'Maravilla' Alonso.



El joven aspirante se ciñó su primer cinturón como profesional. Como en sus 16 citas profesionales anteriores, volvió a salir con la mano en alto. "¡Mirad qué escenario! ¡Un teatro lleno!", dijo orgulloso de la conquista del boxeo.



La noche teatral tuvo otra vencedora: Jennifer 'Tormenta' Alonso, la boxeadora más laureada de España en la modalidad amateur.



De esa época guarda nueve títulos y una cicatriz, custodiada bajo una protección ortopédica. Su rodilla derecha esconde la grave lesión que en 2012 le privó de la clasificación para los Juegos de Londres y, en consecuencia, del sueño de convertirse en la primera española en competir en un torneo olímpico.



Ese anhelo es un capítulo aparcado. Después de nueve entorchados como amateur, la gaditana pisó el Nuevo Teatro Alcalá dispuesta a alzar su primer título como profesional, en peso pluma.



Por decisión unánime, dado que los tres jueces coincidieron en ofrecerle una puntuación de 80-70, Jennifer 'Tormenta' Miranda dio el primer paso hacia una cota mucho más codiciada.



"Tengo en mente hacer un Campeonato del Mundo y espero que sea aquí", comentó ante el bullicioso público que llenó las butacas para la velada. "Vamos a por todas. Con este equipo podemos hacer lo que nos propongamos", aseguró.



En su primer combate desde febrero de 2018, cuando empezó a cimentar esta nueva etapa, peleó "contra una guerrera". "Felicito a Jessica porque me lo ha puesto difícil", apuntó emocionada.



Lucía Santiago