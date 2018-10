Los Astros continúan defensa de su título y muestran su mejor momento

Houston (EE.UU.), 9 oct (EFE).- El gran final de la temporada regular y comienzo de los playoffs que han protagonizado los Astros de Houston les permiten estar ya en la Serie de Campeonato de la Liga Americana para seguir con la defensa del título de campeones del Clásico de Otoño y demostrar que están en su mejor momento.

La versión de los Astros 2018 han superado todas las expectativas y confirmado que son mejor equipo que cuando el año pasado ganaron por primera vez la Serie Mundial.

Ahora su objetivo es repetir título por segundo año consecutivo, algo que no se logra en las Grandes Ligas desde los Yanquis de Nueva York lo consiguieron por tres veces desde 1998 al 2000.

Dentro del béisbol no hay nunca nada que pueda estar garantizado y mucho menos repetir título de la Serie Mundial, pero sí es una realidad que la rotación de los Astros es mejor, el bullpen, el lineup es tan incansable como siempre y tienen otra vez la moral de equipo ganador.

Lo ratificaron en la serie ante los Indios de Cleveland a los que no solo barrieron (3-0) sino que dominaron de principio a fin cuando se creía que iba a ser la serie más igualada en la primera ronda de los playoffs.

Desde el arranque estuvo completamente desnivelada. Los Astros se ensañaron contra Corey Kluber, el as de los Indios, amarraron al lineup con la maestría de Justin Verlander y Gerrit Cole, y apalearon al bullpen para terminar de despacharlos sin piedad.

Hay algunos equipos que se relajan tras arrancar arriba 2-0 en la Serie Divisional y permiten que el rival vuelva a meterse en la competición, pero no es el caso de los Astros.

"Hacen un tremendo trabajo jugando hasta que el partido se termina", reconoció Terry Francona, piloto de los Indios. "Es algo que se nota desde hace un buen tiempo. Tú necesitas talento, pero cuando tienes talento y juegas a la pelota como es, muchas cosas buenas van a pasar".

Ningún equipo de los que llegó a la postemporada sufrió menos palizas (derrotas por cinco o más carreras) que las ocho de los Astros. Son un equipo difícil de doblegar.

"No quiero sonar engreído, ni nada de eso, pero es bien difícil darnos una paliza", comentó el tercera base Alex Bregman. "No recuerdo esas ocho veces, pero han debido ser los peores días del mundo para nosotros".

Los Astros son mejores que hace un año en una de las áreas más importantes en octubre, como es el cuerpo monticular.

Es casi seguro que nadie desearía enfrentar a Verlander ni a Cole de manera consecutiva en los Juegos 1 y 2.

Los abridores luego le pasan la pelota al bullpen, que hace un año, sobrevivió con la creatividad del piloto A.J.Hinch (con Lance McCullers Jr. y Charlie Morton cerrando la Serie de Campeonato y la Serie Mundial).

Ahora avanza en el gran arsenal de Ryan Pressly y el mexicano Roberto Osuna -quienes llegaron por medio de cambios- la transición del abridor Collin McHugh al grupo de relevistas y el repunte del zurdo Tony Sipp.

"Cuando observo mi tarjeta, tengo la confianza de que puedo contar con alguien para cada situación", declaró Hinch.

"Me siento cómodo. No hay mucha comodidad en esta clase de juegos, pero me siento cómodo al saber que puedo jugar algunas cartas cuando hay mucho de por medio", agregó.

Cada equipo tiene sus imperfecciones y con el bateo del campo corto puertorriqueño Carlos Correa todavía limitado por sus molestias en la espalda, junto a la dolencia del segunda base venezolano José Altuve en la rodilla derecha, los Astros reciben con los brazos abiertos el descanso antes de la siguiente ronda.

"Lo mejor que hicimos fue mantener el pie en el acelerador y terminar la serie en tres partidos", explicó Bregman. "De esa manera, los muchachos que están lastimados, casi la mitad en este clubhouse, pueden reposar".

Pero como dijo Bregman, este equipo ya ha superado varias lesiones clave para completar una temporada regular especial. Y al controlar el bateo de los Indios a promedio de .144 -un poco mejor que algunos lanzadores esta temporada- han presentado buenos argumentos para pensar que los abridores y relevistas están en plena forma.

Lo anterior significa que dentro del mundo de las Grandes Ligas la impresión generalizada es que los Astros cuentan con todos los elementos para completar su misión de repetir título, pero aunque para la mayoría eso es evidente, también se sabe que dentro del béisbol existe el lema de "esto no se acaba hasta que se acaba", como dejó inmortalizado el legendario Yogi Berra.