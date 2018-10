Rochina: Casi nadie apuesta a que Levante sacará algo positivo del Bernabéu

València, 10 oct (EFE).- El centrocampista del Levante Rubén Rochina aseguró este miércoles que su equipo no tiene "nada que perder" en la visita del próximo sábado 20 de octubre al Santiago Bernabéu y aunque reconoció que "casi nadie" apuesta por ellos cree que pueden sacar un buen resultado ante el Real Madrid.

"Es un partido en el que no tenemos nada que perder. Creo que evidentemente casi nadie va a apostar a que el Levante va a sacar algo positivo de ese partido, pero confiando en nosotros mismos y haciendo el trabajo que venimos haciendo siempre es importante sacar algo positivo", dijo Rochina en una entrevista en el sitio web oficial del Levante.

El centrocampista valenciano restó importancia al hecho de que el equipo haya ganado los dos partidos en los que él ha sido titular y destacó el trabajo realizado en las victorias ante el Alavés y Getafe.

"Creo que es casualidad, significa que el equipo ha hecho buen trabajo en los dos últimos partidos con la sorpresa del cambio de sistema que creo que nos ha dado aire fresco. El equipo ha trabajado muy bien y ha competido muy bien", indicó.

Rochina, que hasta hace dos jornadas apenas había participado en dos encuentros y como suplente, insistió en que la media punta es su demarcación preferida pero que donde le coloca ahora Paco López le permite participar más en el juego del equipo.

"Donde más a gusto me encuentro es en la media punta, siempre lo he dicho. Me encuentro cómodo también jugando como en los dos últimos partidos, en una posición dinámica y creo que eso me permite estar concentrado y conectado todo el partido", afirmó.

"Cuando más juegas mejor te encuentras, es verdad que me encuentro bien y en el primer partido incluso me sorprendió haber aguantado después de tanto tiempo sin disfrutar de minutos. Con el paso del tiempo creo que me iré encontrando mejor y tendré mas facilidad para aguantar los noventa minutos", agregó.

Además, el jugador del Levante explicó los motivos por los que cree que existe tanta igualdad esta temporada en LaLiga. "Cada vez las cosas se hacen mejor, se ficha mejor, pero todos los equipos y eso lo demuestra la clasificación", finalizó.