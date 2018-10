Joana Pastrana: el boxeo como deporte de equipo

Joana Pastrana (Madrid, 1990) revalidó el título del mundo del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (IBF, por sus siglas en inglés) tras derrotar a la tailandesa Siriporn Thaweesuk el pasado 5 de octubre, un éxito fundamentado en su equipo de la promotora 'Guantes de Lobo' que considera como una familia.

En su visita a la Agencia EFE, Pastrana luce orgullosa el cinturón que la acredita como campeona del mundo, e invita a cogerlo para comprobar que "pesa más de lo que parece". Ella lo sostiene sin mostrar ningún síntoma de esfuerzo. Se hace "la fuerte", asegura. Aunque en realidad es el orgullo lo que provoca que lo alce sin apenas darse cuenta.

Un cinturón que se está tatuando en la pierna derecha, al igual que Álvaro Gil-Casares, su mánager y promotor, para inmortalizar el gran éxito que han conseguido.

Una sensación que le invade cada vez que habla de su equipo. Este lo forman, además de Álvaro, que le acompaña en la entrevista, Nicolás González, su entrenador, de 'Guantes de Lobo'. Con ellos comparte la mayor parte de su tiempo. Su día a día. Su vida. El boxeo.

"Me quedo con mi equipo. Ahora puedo estar viviendo una experiencia que pueda que no se repita, pero sin ellos no estaría aquí. Si uno se va, yo también cierro el chiringuito. Si no estoy con ellos hasta el final de mi carrera ya no quiero continuar", asegura Pastrana al ser preguntada sobre con qué se queda de todos estos años encima del ring.

Un compromiso que demuestra al no plantearse hacer las maletas para competir fuera de España: "De momento no, porque todos mis sueños los estoy cumpliendo aquí y con el equipo que estoy. No concibo seguir cumpliendo sueños o metas sin ellos. Si nos llaman a nosotros, sí, pero tiene que ser el conjunto".

Y eso que tiene dificultades para preparar las peleas. Nicolás, boxeador profesional con un récord de 21 victorias (16 por ko) y una derrota, le suele hacer de sparring para preparar las peleas a pesar de que pesa 20 kilos más que ella.

Pero Pastrana prefiere quedarse con el lado positivo: "Es un problema que transformo en virtud. Que Nicolás me ayude en los sparring es un privilegio ya que es un gran boxeador y tengo la suerte de poder contar con él".

En otras ocasiones, necesita que dos o tres compañeras acudan al gimnasio para hacer los guanteos previos a las peleas, ya que estas están acostumbradas a competir a tres asaltos y Joana lo hace a diez. Ella y su equipo siempre encuentran soluciones. Son unos luchadores.

Pastrana apostó todo al boxeo, dejando su trabajo en la hostelería cuando pasó al profesionalismo para demostrarle su compromiso a un Álvaro que siempre ha confiado en ella y que asegura que, si los patrocinadores siguen respondiendo como hasta ahora, sus éxitos no terminarán aquí.

"Hice un par de peleas profesionales y deje mi trabajo en la hostelería para dedicarme al 100 por 100. Fue muy complicado, cobraba el paro y, con lo que ganaba de las peleas, iba sobreviviendo. Fue arriesgado, pero está dando resultados", asegura mientras mira de reojo a su cinturón de campeona del mundo.

Ahora, a pesar de ser la primera púgil española en proclamarse bicampeona del mundo de boxeo, no vive ni mucho menos rodeada de lujos y aprovecha el tiempo de descanso entre combates para sacarse cursos y formarse de cara al futuro.

Sus éxitos hacen que sea un ejemplo para el resto y hay gente que le para por la calle: "Estoy superorgullosa. Que alguien que no conoces te diga que quiere ser como tú, con el semblante serio, me llena. A mí me dan ganas de entrenar todavía más. Significa mucho para mí", asegura.

Ahora, piensa en unificar los títulos del peso mínimo del resto de organismos de boxeo o en revalidar por tercera vez el mundial de la IBF. Eso sí, con su merecido descanso que está aprovechando para darse "un homenaje tras otro con la comida (ríe)".