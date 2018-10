Aispurúa quería otro desafío más en Europa y aceptó el ´lindo´ reto de Emevé

Lugo (España), 18 oct (EFE).- La jugadora argentina de voleibol Natalia Aispurúa dijo este jueves que quería "otro desafío más" en Europa y por eso aceptó el "lindo" reto que se le presenta en el Emevé de Lugo, al que se ha unido con el objetivo de lograr la permanencia en la Liga Iberdrola, la máxima categoría del voleibol español, a la que ascendió este año.

"Tenía muchas ganas de venir a jugar a Europa, quería otro desafío más en que pudiera participar más de lo que lo había hecho en la última liga en Francia", indicó en su presentación la exjugadora del Evreux.

Aispurua explicó que le "salieron dos opciones en España" y el Emevé, recién ascendido a la Superliga, le convenció.

"Cuando me contaron del Emevé, del desafío tan lindo que tenían, que recientemente habían ascendido y que el desafío era mantener la categoría y dar alguna sorpresa y poder competir a buen nivel, no lo dudé y dije que sí, que con mucho gusto, porque me parece que es un buen desafío personal", indicó.

También aseguró que el equipo gallego le ofrece la posibilidad de "mejorar y seguir creciendo y madurando".

Consideró que es "un club muy familiar, en el que te apoyan en todo momento" y se mostró "muy contenta" por haber cerrado su incorporación.

"Me sentí muy cómoda desde el primer día, tanto con mis compañeras como por parte de los dirigentes, todo el tiempo preguntando cómo estoy, cómo me siento. Es un grupo muy lindo, con muchas ganas de crecer y eso me permite que si veo alguna cosa de las compañeras trato de corregirla", comentó.

Explicó que el entrenador, José Valle, le ha dado ese papel en el grupo y también le ayuda ella porque la ve "como una jugadora que quiere crecer y que quiere mejorar un montón de cosas".

"A nivel personal, quiero seguir creciendo en lo deportivo y creo que tengo muchas cosas que seguir corrigiendo porque un deportista siempre necesita corregir. Puedo mejorar en ataque, en golpeo y también aportar al club lo que espera de mí y al grupo de chicas lo que ellas necesiten", sostuvo.

Aispurúa reconoció que no conocía a ninguna de sus compañeras, algo que consideró positivo porque llegó sin ningún condicionante previo.

"Está bien así, conocerlas tú misma, porque a veces llegas con un pensamiento que te puede condicionar. Por suerte, me llevé una muy linda sorpresa con todas, que son muy amables y muy buenas compañeras", señaló.

De la ciudad, Lugo, dijo que es "muy linda" y "bastante cómoda" para recorrer a pie porque es pequeña.

Además, destacó su milenaria muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, una construcción que le parece "increíble" y a la que saca fotos "cada vez que sale".

Aispurúa ha sido internacional con Argentina en sesenta ocasiones, juega como central y mide 1,92 metros.