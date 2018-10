Manny Machado vuelve a tener problemas con su imagen de jugador "sucio"

Los Ángeles (EE.UU.), 17 oct (EFE).- El estelar campocorto dominicano Manny Machado, de los Dodgers de Los Ángeles, volvió a ser el centro de atención tanto por su clase en el diamante como por sus acciones "poco" deportivas, que le han colocado el cartel de jugador "sucio" como lo definieron la pasada noche los peloteros de los Cerveceros de Milwaukee.

Machado, que fue el autor de la carrera con la que los Dodgers ganaron por 2-1, en el decimotercer episodio, a los Cerveceros en el Partido 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que se extendió cinco horas y 15 minutos, también protagonizó la jugada que hizo que todos los peloteros de ambos equipos salieran de sus banquillos para enfrentarse.

La acción se dio después de que Machado pateó levemente en el pie al primera base de Milwaukee, el venezolano Jesús Aguilar, al correr tras un rodado, en la décima entrada.

Aguilar dejó su pie en la base un momento después de que Machado ya había quedado out. El astro dominicano al parecer mostró su descontento pateando con el empeine al pelotero venezolano de costado en el pie.

El incidente inmediatamente escaló a la cima de la lista de jugadas cuestionables de Machado, uno de los jugadores con peor fama dentro de las Grandes Ligas.

"Es un jugador que tiene un historial con este tipo de incidentes", declaró el toletero de los Cerveceros, Christian Yelich.

"Un incidente es cuando ocurre una vez. Cuando ocurre una y otra y otra y otra vez, entonces tú eres un jugador sucio. Es una jugada sucia de un jugador sucio, y es eso es lo que es. Lo respeto mucho como jugador, pero uno no puede respetar a alguien que juega de esta manera", agregó.

Aguilar no resultó lastimado, pero sí se molestó por la manera como actuó Machado, al que además conoce de las ligas menores.

El entrenador de primera base de los Dodgers, George Lombard, intervino en la discusión antes de que los jugadores ingresaran al terreno para enfrentarse.

"Estaba tratando de pasar mi pierna por encima y le pateé en el pie", explicó Machado. "Si es que eso es sucio, eso es sucio. No sé. Que lo llamen como quieran".

Al final, como siempre sucede en el béisbol, el incidente no pasó a mayores. Nada más se calentaron los ánimos y hubo intercambio de palabras, y los dos jugadores hicieron las paces luego que Machado conectó un sencillo en el decimotercer episodio.

Machado abrazó brevemente a Aguilar mientras ellos estuvieron parados en la primera base, para luego llegar a la segunda, desde donde con batazo impulsador de Cody Bellinger consiguió la carrera de la victoria.

"Somos familia. Hay cosas que pasan", comentó Machado. "Todo lo que ocurre en el terreno se queda en el terreno. Él es un gran tipo. Nos conocemos desde que estábamos en las ligas menores. Así que es un juego tranquilo, sal a jugar, haz lo mejor y busca ser competitivo. Estamos tratando de ganar. Él está tratando de hacer todo lo posible para ayudar a su equipo, y nosotros estamos haciendo lo mismo aquí".

Pero los jugadores de los Cerveceros reaccionaron indignados y para nada compraron la versión de Machado, que llegó el pasado verano traspasado a los Dodgers procedente de los Orioles de Baltimore, donde también tuvo todo tipo de problemas con su imagen.

El jugador de cuadro Travis Shaw, que conoce como se juega en las bases, también lo llamó sucio, y Yelich profirió una grosería al retirarse de su casillero luego de ser el que criticó con más dureza a Machado.

"La acción en la primera base fue una jugada muy sucia", comentó Shaw. "No es un error. Uno no patea a alguien así por casualidad. Tú puedes decir que no fue a propósito, esto y lo otro, pero es una jugada sucia".