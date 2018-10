Emilio Martín se siente fuerte para defender su título europeo en Ibiza

Huelva, 19 oct (EFE).- El atleta onubense Emilio Martín, bicampeón del mundo de duatlón, aseguró este viernes a EFE que se siente "fuerte" para defender el título europeo logrado el año pasado, este sábado el Ibiza.

El deportista onubense vio interrumpido en el Mundial de Dinamarca una racha victoriosa de seis podios consecutivos y acabó decimocuarto, competición de la que ha manifestado que ha aprendido "mucho".

Admitió que es consciente de que a la hora de afrontar un gran campeonato "si no vas bien con el nivel que hay hoy día lo normal es que pase lo que me pasó", por lo que el resultado obtenido hizo que "espabilara un poco".

"Eso hace ahora que tenga tensión y no vaya confiado, aunque yo siempre tengo respeto por todo el mundo", aclaró Martín, que no obstante recordó que en otras ocasiones "los resultados han ido saliendo sin ir al cien por cien.

En esta línea, también comentó que no lograr una medalla, como tenía acostumbrado, le ha servido para darse realmente cuenta de que "no pasa nada si no ganas, porque la gente que te apoya y aprecia sigue ahí y es importante sentirlo".

En esta ocasión, su objetivo es volver a los más alto del podio y, para ello, indicó que "todo pasa por aguantar ahí en cabeza" desde los 10.000 metros del primer segmento de carrera.

Prevé que se correrá "rápido" porque tanto el circuito de carrera como el e ciclismo son "llanos", aunque la incidencia de la posible lluvia y el viento pueden afectar al ritmo.