Ana Pérez: "No es fácil parar y volver, pero ayuda tener las cosas claras"

Madrid, 22 oct (EFE).- Ana Pérez, indiscutible referente actual de la gimnasia artística española, disputará esta semana los Mundiales de Doha tras superar una operación en la muñeca izquierda y pasar por una recuperación "que no ha sido fácil", pero en la que le ha resultado esencial "tener las cosas claras" y saber lo que quiere.

Viaja a Catar con la idea de contribuir con sus notas a una buena clasificación general por equipos, "pero eso pasa por una buena clasificación individual, lo que te puede llevar a las finales".

Única española en los Juegos de Río 2016, Ana Pérez (Sevilla, 1997) está convencida de que la selección al completo puede clasificarse el año próximo para Tokio 2020 "si tiene el poquito de confianza que le falta".

Junto a ella, competirán en Doha Laura Bechdejú, Helena Bonilla, Paula Raya y Cintia Rodríguez. Andrea Carmona es reserva.

P. La gimnasia no da tregua: todos los años hay Mundiales. ¿Los de Doha darán una imagen fiable de cómo está el equipo a mitad del ciclo olímpico?

R. Es un Mundial importante. Vamos todas con muchas ganas de competir bien, de la misma manera que en el primer día de los Europeos (séptima plaza). Llegamos bien de forma, bastante seguras. Pero en la competición todo es diferente. El objetivo es serenarnos un poco, no dejar que los nervios nos hagan tirar el trabajo.

P. Las recientes medallas en Copa del Mundo avalan la preparación del equipo.

R. Sí, los resultados han sido bastante buenos. Ahora el objetivo principal es el equipo. Pero hacer una buena competición con el equipo significa hacer una buena competición individual y eso te lleva a las finales. Meterse en las finales (por aparatos) es muy complicado, no quiero obsesionarme con eso. Lo que quiero es competir bien y entrar en la final del concurso completo, que es mucho más asequible.

P. Se operó de la muñeca en febrero. ¿Llega a tiempo de competir en plenas facultades a estos Mundiales?

R. El proceso de recuperación no te voy a decir que haya sido fácil. Ha sido complicado. Nunca es sencillo parar y volver a arrancar, pero hay que tener las cosas claras, saber lo que se quiere y dónde se quiere llegar. Tener las cosas claras hace todo más fácil. Hace ocho meses que me operaron y la muñeca ha respondido muy bien. Para mí ya es un tema un poco olvidado. Centro la energía en los entrenamientos.

P. ¿A estas alturas el equipo se ve en el buen camino para pelear dentro de un año por la clasificación olímpica?

R. Nos vemos como un equipo fuerte. Nos falta tener un poco más de confianza, creer que podemos conseguirlo. Hemos estado dentro de las ocho primeras en el Europeo y pudimos haber quedado mejor.

P. ¿Qué falta para subir un escalón más?

R. Falta decir que aquí estamos nosotras. ¿Por qué España no? Así que para delante. Si vamos con la confianza que necesitamos, ese poquito que nos falta lo podemos conseguir.

P. ¿Trabajan con un psicólogo ese aspecto?

R. Sí, hacemos talleres de grupo con un psicólogo y hablamos un poco y eso nos ayuda.

P. Como única gimnasta de la selección con experiencia olímpica, ¿se siente un modelo para sus compañeras?

R. No lo pregunto mucho (risas). No sé si se fijan en mí o no.

Natalia Arriaga