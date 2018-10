El club organizador asegura que no hubo discriminación con Fátima Gálvez

Córdoba, 23 oct (EFE).- El Club de Tiro de Jarapalo ha asegurado que "no fue un problema discriminatorio" el acaecido el pasado domingo con la tiradora Fátima Gálvez, quien denunció en las redes sociales una supuesta "discriminación machista" en un torneo organizado en esta entidad malagueña.



El presidente de este club, Manuel Bustos, en un comunicado que ha hecho público, relata que lo sucedido en el Gran Premio Costa del Sol con la tiradora cordobesa, campeona del mundo en 2015 y diploma olímpico en Londres 2012 y Río 2016, "no fue un problema discriminatorio, sino de la cuantía económica del premio de damas".



Bustos se cuestiona si hubo "¿discriminación o mentiras?" y añade que "no engañe a nadie diciendo que esto es un problema de discriminación, porque no lo es", ya que "si hubiera tenido la misma cuantía de premios del de hombres (sénior), esta tiradora no hubiera dicho nada, pero por desgracia la participación de damas es más barata", apunta.



El dirigente aclara que existen dos tipos de inscripciones con dos precios distintos, 60 euros para la categoría de damas y 90 para la masculina o sénior, por lo que "esto hace que la cuantía de los premios no sea la misma".



Bustos comenta que Fátima Gálvez "prefirió inscribirse en la de damas que era más barata y, cuando vio que había quedado segunda en la clasificación general, creó un incidente dentro de la tirada, con gritos e insultos más parecidos a una persona poseída por el demonio que a una tiradora olímpica".



El presidente del Club de Tiro de Jarapalo señala que, ante "los ataques" en medios de comunicación y redes sociales de Gálvez, no les queda "más remedio que dejar las cosas claras y en su sitio" y añade que la tiradora conocía "perfectamente las normativas y reglas del Foso Olímpico" y que sabe que no se compite "en total condición de igualdad" ante la diferencia de precios a la hora de inscribirse en las competiciones.



"Gálvez sabía y conocía que esta competición se regía por las reglas de la Federación Internacional de Tiro (ISSF) y que, por tanto, no cabía aplicar ninguna otra norma", apunta en el escrito, en el que se recuerda que a la cordobesa le correspondía, como primera clasificada en la categoría de damas, tirar en la final de esa competición y no en la general.



Aclara que "conociendo el cartel de la tirada y sabiendo que se inscribía en damas por 60 euros, en lugar de inscribirse como sénior por 90 euros, no lo hizo" y que esa segunda opción "le habría dado la posibilidad de participar en la final de sénior y de optar a mejores premios".



Bustos argumenta que el jurado estaba formado por cuatro jueces, dos españoles y dos ingleses, a los cuales "se les consultó la problemática, los cuales dictaminaron que, de acuerdo con el reglamento de la ISSF, y al haberse inscrito como dama, le correspondía estar en la final de dama, siendo por tanto una decisión del jurado oficial, ajena totalmente a Jarapalo".



El comunicado añade que el Club de Tiro Jarapalo "se dedica a fomentar el deporte del tiro en sus diferentes modalidades y en cada competición a que se cumplan las reglas y normas de las diferentes modalidades" pero que "si hay que cambiar alguna norma o regla de alguna modalidad de tiro para adaptarse a los nuevos tiempos, Jarapalo no valora si debe de haber cambios y no es quien tiene que cambiarlas".



Además, destaca que en el club "siempre se ha reconocido la trayectoria como tiradora, respetado y ayudado a Fátima Gálvez" dentro de sus posibilidades, de ahí que "no se comprenden ni las formas, ni las mentiras, ni el crear una polémica basada en la discriminación, cuando no la ha habido".



"Aún reconociendo lo gran tiradora que es, entendemos, por su forma de actuar, que le falta mucha humanidad como persona, deportividad por su falta de respeto a los demás tiradores de la competición y educación por la forma de hacer las cosas y por la forma de dirigirse a los miembros del club", subraya.