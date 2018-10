Fernández: ´La competición es cuadriculada, hay otra forma de ver el deporte´

Madrid, 23 oct (EFE).- Javier Fernández cambia de vida: hace un año solo tenía en mente los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, en los que ganó medalla de bronce, y ahora medita sobre la fecha de su retirada, vuelve a vivir en Madrid, entrena a tiempo parcial y su atención se centra en su espectáculo 'Revolution on Ice', que emprende gira por España el 10 de noviembre.



El patinador madrileño, de 27 años, confirmó a Efe su intención de disputar los campeonatos de Europa del mes de enero en Minsk y se mostró "orgulloso" de haber fichado para su proyecto a los dos mejores patinadores de la historia, el ruso Evgeny Plushenko y la surcoreana Yu-Na Kim, ya retirados, que vuelven para demostrar que "hay otra forma" de ver su deporte.



Entre los artistas que colaboran en 'Revolution on Ice' figura la cantante malagueña Diana Navarro, que presentará dos temas de su último trabajo, "Resiliencia", y que pidió durante la entrevista más ayudas para los deportistas como Fernández, cuyas carreras tienen "fecha de caducidad" por la exigencia física que requieren.



P. Después de una preparación olímpica tan intensa, ¿cómo se ha adaptado al cambio de ritmo de los últimos meses?



R. Es diferente, diferente vida: de pensar solo en los entrenamientos y en las competiciones a pensar también en el futuro, en lo que vas a hacer, en cuándo te retirarás, cuántas competiciones vas a hacer. Es un cambio que todos los deportistas tienen que afrontar en algún momento de su vida. Es difícil amoldarse a lo nuevo, porque no estás acostumbrado a ocuparte de tantas cosas. He dejado mi vida en Canadá, he vuelto a Madrid, pero regresaré allí para entrenar, porque me queda alguna competición por hacer.



P. ¿Los campeonatos de España y de Europa son su plan inmediato de competición?



R. El campeonato de España está aún en el aire, pero mi idea sí que es ir al Europeo. Es una conversación que tengo que tener con la federación para ver si debo ir al campeonato de España o si me vendría bien ir.



P. ¿Lo haría con programas nuevos o repetiría los antiguos?



R. Este fin de semana me reúno con mi coreógrafo y pensaremos si hacemos algo nuevo para este campeonato de Europa o mantenemos alguno de lo hecho hasta ahora.



P. El 10 de noviembre presenta en Pamplona su nuevo espectáculo 'Revolution on Ice', que parará después en Málaga, Murcia, Las Palmas y Madrid. ¿Qué aportará esta gira a los aficionados al patinaje?



R. La gran novedad es que ya no es un espectáculo de una sola ciudad, como Madrid hace un par de años. Son cinco ciudades, nuevos patinadores, y hemos querido elevar el 'casting' del espectáculo con Evgeni Plushenko, para mí y para todo el mundo el mejor patinador de la historia, y con Yu-na Kim, también la mejor. Podemos estar orgullosos. Y también tenemos artistas, coreógrafos. El estilo va a ser diferente, innovador, con un 'mapping' en el hielo. Hemos querido mejorar.



P. Pese a contar con esas grandes estrellas, el público español estará deseando ver a Javier Fernández.



R. Por supuesto voy a patinar. Pero no solo saldré a patinar. Haremos números grupales, todos los patinadores interactuarán y generarán un historia. Para que la gente disfrute como si fuera una película.



P. ¿Cuánto tiene este espectáculo de proyecto empresarial y cuánto de labor de promoción del patinaje artístico?



R. Es bueno seguir apoyando este deporte. El espectáculo ayuda a la promoción, pero también a que la gente vea que no solo está la competición, que es bonita pero es más cuadriculada. Los espectáculos son otra forma diferente de ver este deporte. Si le añades música en directo, artistas... es como ver un pino y ver luego un árbol de Navidad. Es muy diferente.



P. Plushenko estará solo en Pamplona y Málaga.



R. Quitando eso, todas las fechas de la gira serán prácticamente iguales. En diciembre algún patinador no está, pero habrá otros. Será bastante emotivo ver cómo van las cosas.



P. Se reunió recientemente con la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. ¿Hablaron de proyectos futuros?



R. Nos conocíamos ya, como deportistas. Fue un diálogo informativo, comentamos el futuro, cositas que queríamos hacer. Hablamos de una pista de hielo. Pero parar hacer algo más importante, como podría ser un Centro de Alto Rendimiento, hay que hacer una pausa para ver lo que pasa.



Natalia Arriaga