Un control de calidad para los equipos españoles a un año del examen decisivo

Madrid, 24 oct (EFE).- Los equipos españoles de gimnasia artística afrontan desde este jueves en Doha unos campeonatos del mundo que les revelarán si su preparación para la gran meta, los Juegos Olímpicos de Tokio, va por la senda adecuada.



Tras quedarse ambas selecciones fuera de Río 2016, los equipos deben terminar en Doha entre los 24 mejores, un objetivo totalmente a su alcance, para tener plaza en los Mundiales de 2019 en Stuttgart (Alemania), donde solo los 12 mejores obtendrán el pasaporte para Tokio 2020. Esta meta no será tan fácil.



"Estamos bastante mejor que cuando preparamos el preolímpico de Río", aseguró a Efe el seleccionador masculino, Fernando Siscar, que se lleva a Doha a los experimentados Ray Zapata, Rubén López y Néstor Abad y a los aún júnior Thierno Boubacar y Nicolau Mir, con Alberto Tallón como suplente.



"Me ha costado elegir porque hay bastante similitud entre algunos gimnastas y todos estaban bien. He aguantado al final para ver si todos los operados estaban a la altura y por eso descarté a Joel Plata", dijo sobre el gimnasta operado en febrero del hombro derecho.



La decisión de Siscar es que Ray Zapata actúe en suelo, anillas y salto, Thierno Boubacar en caballo con arcos, paralelas y barra y que Abad, López y Mir hagan los seis aparatos.



"Salvo desastre total, no tendremos ningún problema para estar entre los 24 mejores. Estamos mejor que hace cuatro años. Tenemos más gimnastas, con más experiencia, y hemos incorporado a dos júnior de mucha calidad. El equipo es muy competitivo", aseguró el técnico.



Las opciones más claras para Doha son la de Néstor Abad como candidato a la final del concurso completo y la de Zapata a finalista en suelo, aparato en el que fue bronce en el Mundial de 2015.



"Ray está muy bien, ya en el Europeo fue finalista, ganó los Juegos Mediterráneos y en la Copa del Mundo de París fue tercero. Se ha recuperado muy bien en un año y poco", dijo sobre la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el gimnasta el año pasado.



"Yo espero que esté en la final", añadió Siscar. "Parte con una nota de 6,40 que, seguramente, es la tercera mejor nota del mundo. El japonés", comentó en alusión al doble campeón mundial Kenzo Shirai, "estará por encima de 7 y alguno habrá en torno a 6,6. Pero Ray tiene un ejercicio competitivo de verdad".



¿Tanto como para subir al podio? "Podría ser", afirmó el seleccionador, a quien le satisface la mezcla de veteranos y jóvenes de su equipo.



"Me gusta porque tenemos relevo. Thierno y Nicolau son júnior, pero llevan tiempo trabajando con los sénior porque lo importante no es este mundial, sino el próximo. Los júnior hacen ocho elementos, los sénior diez, es diferente, y así el año que viene estarán ya a tope", explicó.



"Vamos a Doha confiados, seguros, con ambición y con ganas. Hace tiempo que no veía un equipo tan bien amueblado de cabeza como este", aseguró Siscar.



El mismo optimismo sobre el recorrido de su equipo comparte la seleccionadora femenina, Lucía Guisado, que ha convocado a Ana Pérez, Cintia Rodríguez, Laura Bechdejú, Helena Bonilla y Paula Raya, con Andrea Carmona como suplente.



"En los peores momentos hemos quedado entre los 24 mejores. El corte de los 12 del año que viene es muy exigente, nos hemos quedado fuera en los últimos ciclos, pero parece que España es otra vez visible. Antes estábamos aquí, en estas cuatro paredes", dijo mirando su sala de entrenamiento, "pero parece que nadie nos veía".



"Tenemos buenos resultados, finalistas, medallas en Copa del Mundo. Ha vuelto a brotar lo que había aquí", afirmó Guisado. "Ese puesto 12 fácil no es, pero no se lo vamos a poner sencillo a nadie. Vamos a trabajar no para el 12, sino para el 8", añadió.



El equipo español fue séptimo en el Europeo de este año pese a hacer "una pésima final" y la seleccionadora cree que aprendieron la lección.



"Pusimos unas pizarras y marcamos cada ejercicio con un palito, y con palito y puntito si se había fallado. Hemos tratado de que no hubiera puntos y lo hemos conseguido. Hemos apretado un poco la tuerca y parece que ha dado resultado", comentó, satisfecha.



Ana Pérez, "la líder del equipo", tiene para la seleccionadora "la virtud de lo trabajadora que es y las ganas que le echa" y "cuenta con un plus: que ha estado en unos Juegos (Río) y lucha por repetir esa vivencia, pero no la quiere vivir sola, con lo cual arrastra a sus compañeras".



"Hay otras gimnastas que pueden aportar, cada una en un aparato. Si vas sumando sus notas, el resultado del equipo es bueno", apuntó.



"Estamos deseosas de que llegue, con mucha ilusión pero con ganas de que termine la temporada, que ha sido muy larga. Las gimnastas necesitan un poco de respiro", advirtió.



Los Mundiales brindarán a los seguidores la satisfacción de ver competir al japonés Kohei Uchimura, seis veces campeón y que se lesionó el año pasado, y a la estadounidense Simone Biles, tras dos años semirretirada.



Los seleccionadores españoles están expectantes.



"Uchimura tuvo una lesión en el tobillo y hace poco una recaída. No sabemos si va a estar al 100 por 100, pero nadie va a cuestionar ahora su calidad", señaló Fernando Siscar.



"Ahora, mantener ese nivel tantísimos años cuesta mucho y hay gente emergente que viene con mucha hambre y calidad. No sé qué Uchimura vamos a ver", añadió.



Sobre Biles, a Lucía Guisado le gustaría "encontrar el interruptor" que debe de tener, porque "es una máquina".



"¡Madre mía! No es normal. Tiene una potencia que no es natural. Se ha pasado un años bailando en concursos, vuelve y su nivel es igual o mejor. Tiene un interruptor en algún lado. No hay quien le quite el puesto", opinó.



Japón, en hombres, Estados Unidos, en mujeres, el chino Xiao Routeng y la estadounidense Morgan Hurd defenderán los títulos por equipos e individuales.



España competirá el jueves en la clasificación masculina y el domingo en la femenina. De su actuación esos días depende en paso a las finales programadas de lunes a sábado.