Héctor Salerno: ´Nunca le diré que no a la selección venezolana´

Ibiza, 25 oct (EFE).- El venezolano Héctor Salerno inicia una nueva temporada en el voleibol español, la tercera jugando en Ibiza. Satisfecho por poder desarrollar su carrera en suelo europeo, mantiene el deseo de volver algún día a vestir la elástica nacional, tal y como comenta a EFE.

Pregunta: Cumple una nueva temporada en el voleibol español. ¿Cómo la afronta?

Respuesta: Motivado, con ganas de seguir consiguiendo logros y trabajando a tope diariamente.

P: ¿Qué le ha aportado Europa a su voleibol?

R: Muchas oportunidades. Por lo menos poder salir de mi país, jugar fuera, tener una nueva experiencia. No cualquiera tiene la oportunidad de estar en Europa jugando y gracias al voleibol conozco muchas partes del mundo.

P: Es además la tercera temporada que está en Ibiza. ¿Siente que el equipo mejora a cada campaña que pasa?

R: Sí. Cada año logramos mejorar un poco más. El año pasado lamentablemente experimentamos un bajón porque no sabíamos si el equipo iba a salir. Se logró a última hora y como pudimos ajustamos el equipo, luchamos hasta el final aunque no se pudo conseguir algún logro. Este año venimos con nueva plantilla, nos reforzamos muy bien y esperamos que podamos estar entre los mejores equipos.

P: Ha jugado también en Finlandia, en Eslovaquia... ¿Se imaginaba cuando empezó en el voleibol que le llevaría tan lejos de su país?

R: Si digo la verdad, nunca lo pensé. De hecho muchas veces me planteé estudiar porque no pensaba que esto pudiese ser mi futuro. Pero puse cabeza, me empeñé en trabajar más cada día y aquí estoy ahora.

P: ¿Volverá algún día a vivir en Venezuela?

R: Vivir no sé decir, veremos en el futuro qué tal. Pero sí me gustaría volver a ir a ver a mi familia, estar con mis padres un tiempo. En un futuro, si todo mejora, me gustaría retornar.

P: Ha jugado con asiduidad con la selección. ¿Qué supone para usted vestir la elástica nacional?

R: Eso es un motivo por el que siempre luchamos. Me encantó sudar mi camiseta, mi bandera, representar a mi país. Durante muchos años lo hice y lamentablemente poco a poco se ha ido cayendo todo. Pero me encantaría otra vez volver a representar a mi país.

P: ¿Confía en que eso vuelva a suceder?

R: Sí, esperemos. Si algún día necesitan una ayuda o me llaman, allí estaré. Nunca le diré que no a la selección.

P: ¿Por qué cree que ha dejado de ir convocado?

R: Puedo entenderlo, es complicado comprarles pasajes a los jugadores que están en el extranjero. La situación económica no está muy bien tampoco, depende de las subvenciones que les den para ir a competiciones... Todo un poco, no es tan fácil como parece.

P: Sois la tercera potencia de Sudamérica por detrás de Brasil y Argentina. ¿Son alcanzables?

R: Sí. Nunca nos hemos dado por vencidos, siempre hemos competido a ese nivel. Todos somos jugadores, todos tenemos errores y nos equivocamos. En un partido puede suceder cualquier cosa.

P: ¿Estar en la Liga Mundial con equipos de entidad ayuda a mejorar el nivel de la selección?

R: Jugar contra rivales de prestigio a la larga te ayuda un montón porque agarras más experiencia, te tienes que esforzar para poder jugar contra ese nivel... Poco a poco ayuda mucho al equipo.

Carlos Mateos Gil