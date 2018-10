Kiko Martínez: "Han intentado descentrarme, pero traeré el cinturón a Elche"

Kiko Martínez, excampeón mundial y aspirante al título de Campeón de Europa de peso pluma, acusó al equipo del actual campeón, Marc Vidal, de haber intentado desestabilizarle con la organización del combate, pero se mostró convencido de lograr la victoria este sábado en Fuenlabrada.

"Han buscado todas las artimañas para descentrarme y descuadrar mi preparación", denunció a Efe el púgil ilicitano, quien añadió que el título de campeón de Europa regresará a Elche con él el próximo lunes "sí o sí".

El boxeador, de 32 años, se mostró muy molesto por los cambios de fecha que ha sufrido este combate, revancha del que ambos púgiles disputaron en el pasado mes de mayo en Elche, que concluyó en el tercer asalto por nulo técnico al considerar el juez que el campeón recibió un cabezazo fortuito en la ceja.

"Ya tengo el gusanillo en el cuerpo. Llevo demasiado tiempo esperando esta pelea porque es muy importante para mí tras un periodo de preparación muy duro, en el que he vivido como un monje los tres últimos meses", indicó.

"No he podido tener vacaciones ni con mi compañera, ni con mis hijas para prepararme. Quiero que toda esa mala leche se note en el ring", aseguró Martínez.

El ex campeón del Mundo, que viajará este viernes a Madrid, insistió en que no se ha actuado "honradamente" con él y restó importancia a la polémica del combate disputado en mayo. "Los árbitros decidieron eso (que hubo un cabezazo no intencionado) y lo respeto", dijo.

"Mucho más que aquello, me duele lo que han hecho al retrasar el combate, porque han jugado con mi físico y mi descanso", reiteró. "Deseo acabar ya de una vez lo que empecé", añadió en alusión al combate ante Vidal.

Kiko Martínez adelantó que mantendrá la misma táctica que ya aplicó en Elche en mayo y que fue la de ir a por la victoria por la vía rápida.

"Quiero ganar antes del límite para que no haya dudas. No voy a cambiar mi forma de boxear a estar alturas, porque es lo que me ha llevado hasta aquí", explicó.

El ilicitano, que aspira a convertirse en el cuarto español de la historia en ganar un Campeonato de Europa en dos categorías, dijo que está "muy motivado" y que disfruta de un deporte que le ha permitido pelear contra los mejores y viajar por todo el mundo"

"No sé durante cuánto tiempo más podré hacerlo, así que quiero disfrutar todo lo que pueda de este deporte tan bonito", añadió el boxeador, quien se mostró "completamente convencido" de que conquistará el título ante Marc Vidal.