Linoy Ashram: ´Carolina Rodríguez siempre fue para mi una gimnasta inspiradora´

León, 3 nov (EFE).- La subcampeona mundial de gimnasia rítmica, la israelí Linoy Ashram, ha destacado en una entrevista con la Agencia EFE la experiencia positiva que ha supuesto para ella competir en las filas del Club Ritmo de León y ha subrayado que la legendaria Carolina Rodríguez siempre fue para ella una "referencia inspiradora".

El Club Ritmo de León, en su intento por acercar los mejores talentos de la gimnasia mundial a la emergente Liga de Clubes Iberdrola, que disputa su segunda edición, ha optado este año por contar en su equipo con Ashram, que ya debutó con las leonesas en la tercera fase disputada en Mallorca con los aparatos de cinta y aro.

Después de esta primera experiencia, la gimnasta que ha sido capaz de desafiar el poderío ruso y de las representantes de las antiguas Repúblicas Soviéticas y países satélites, ha vuelto a su país, hasta que vuelva a competir con el Club Ritmo ya en la fase final en diciembre con sede por asignar.

El pasado mes de septiembre, en el campeonato del mundo de Sofía (Bulgaria) la israelí tan solo fue superada por la rusa Dina Averina, pero aventajó con su puntuación de 79,700 a la también rusa y otra de las referencias mundiales en los últimos años, Alexandra Soldatova.

Por ello, supone, según la entrenadora del Club Ritmo Ruth Fernández "todo un lujo y un orgullo" el poder contar con una gimnasta de la elite mundial, después de que el pasado año incluyera en su equipo a la rusa Ekaterina Selekneva que contribuyó a que las leonesas lograran el primer título de esta nueva competición.

Pregunta: ¿Cómo fue la posibilidad de formar parte del Club Ritmo para disputar la Liga Iberdrola?

Respuesta: Surgió la posibilidad y me encantó tener la oportunidad de participar en la liga española y estoy muy feliz de poder formar parte del Club Ritmo.

P.¿Ya conocías a la entrenadora Ruth Fernández?

R. Tuve la ocasión de conocerla mejor cuando estaba en los entrenamientos previos al campeonato de Europa. Creo que es una persona encantadora y una de los mejores entrenadoras del mundo.

P. En el Club Ritmo la excampeona de España y diploma olímpico Carolina Rodríguez es uno de sus estandartes pese a su reciente retirada. ¿Qué opinión tienes sobre la gimnasta con más títulos nacionales en todas las categorías?.

R. Carol para mí fue una gimnasta inspiradora de la que siempre me gustó ver sus rutinas, porque me fascinaba su expresividad.

P. ¿Ya habías probado la experiencia de participar con otro club?

R. No, ésta no es la primera vez que he competido para otro club. Durante los últimos dos años, participé en Italia en la Liga con el Udine, pero éste es el primer año con otro club que no sea al que pertenezco el Hapoel Rishon Lezion.

P. ¿Cómo resultó el debut con el equipo en Mallorca donde se venció en el enfrentamiento directo al Club Oskitxo vasco?

R. Era la primera vez en Mallorca y disfruté mucho compitiendo allí y obteniendo la simpatía del público. Me encantó la isla y espero que en un futuro próximo pueda regresar para unas vacaciones.

P. ¿Cómo ves el nivel actual de la gimnasia rítmica española?

R. Creo que es muy alto, hay muchas gimnastas buenas y con mucho talento que aún pueden seguir creciendo.

P. ¿Está prevista alguna concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, donde habitualmente realizan sus entrenamientos las gimnastas del Club Ritmo?

R. Desde luego. En diciembre, está previsto que, además de prepararse para la disputa de la fase final de la Liga de Clubes, pueda realizar una clase magistral.

P. ¿Cuál es el próximo objetivo de la subcampeona mundial Linoy Ashram?

R. No puede ser otro que pensar ya en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque queden casi dos años, ese es el sueño y la ilusión, aunque antes habrá que lograr la clasificación y competir en otros campeonatos.

En la lucha por revalidar el título en la II Liga de Clubes Iberdrola con el Club Ritmo de León, la gimnasta israelita volverá a acompañar a la subcampeona de España Sara Llana y a las también leonesas e internacionales júnior Paula Serrano -que representó a España en los Juegos Olímpicos de la Juventud- y Olatz Rodríguez.