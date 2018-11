Desisa: Ha sido un tiempo muy rápido para mí en un gran maratón

Nueva York, 4 nov (EFE).- El etíope Lelisa Desisa se estrenó hoy como campeón del maratón de Nueva York con el segundo tiempo más rápido de la historia del certamen, resultado que le sorprendió y que agradeció al segundo clasificado, su compatriota Shura Kitata.

"Estoy sorprendido yo mismo: es muy rápido para un gran maratón, para mí. Como visteis, mi compañero Shura Kitata marcaba el ritmo", dijo el atleta de 28 años en una rueda de prensa tras conquistar el primer lugar del podio, que se le había resistido desde 2014.

Con una marca de 2h05:59, apenas dos segundos separaron a Desisa del joven Kitata, de 22 años, que registró una marca de 2h06:01 tras imponerse al defensor del título, el keniano Geoffrey Kamworor, que quedó en tercer puesto al llegar 26 segundos después.

"Por cierto, lo estaba utilizando, es un tipo fuerte y joven", explicó ya más tranquilo y jovial Desisa, sobre Kitata.

"Kamworor seguía incrementando el ritmo y él le seguía. Después de la milla 24, he presionado un poco. Por eso el resultado ha sido así".

El etíope, doble campeón en Boston, achacó a lesiones como la que ha sufrido en un lateral de la cadera la "mala suerte" de años previos en Nueva York, como el de 2016, donde tuvo que abandonar en la milla 22, o el de 2017, donde terminó tercero.

Recordó su debut en 2014, cuando quedó segundo frente al keniano Wilson Kipsang debido a que "tenía que ir al baño", algo que le vino a la mente al acumular 15 kilómetros de recorrido, además de que había estado "lesionado cada año".

"En algunas carreras no estaba bien para correr. Así que este año me controlé, me organicé con mis compañeros, con mi entrenador y, ¿cuál es mi problema? No siento que tenga que ir al baño. Voy a ganar", desgranó.

Por su parte, Kitata sostuvo que había entrenado duramente para el certamen, que estaba "extremadamente seguro" sobre su forma física y podría lograr un resultado muy rápido.

"Por eso corría muy rápido desde el principio, porque no había nadie que marcara el ritmo y quería acabar con un tiempo muy corto", resumió el etíope, que pese a su juventud ha ganado las pruebas de Estambul, Roma y Frankfurt, y este año quedó segundo en Londres.

Kamworor, que el año pasado se coronó por primera vez en la Gran Manzana y había reconocido hace unos días la dura competencia, declaró estar "muy feliz de acabar en el podio" con una marca de 2h06:26, "lo mejor" que pudo conseguir hoy.

El keniano se mantuvo toda la carrera dentro de un pelotón a la cabeza e intentó adelantar al final, pero Desisa se le impuso "mirando hacia atrás, porque es corredor de media maratón y 10K", relató el ganador, que temía que fuera a por él "en la línea de meta".

En cambio, de Kitata estaba "muy asustado" todo el tiempo durante los últimos 800 metros. "Cuando entrenamos juntos vi que es muy luchador, por eso estaba asustado. Mientras estaba acabando, sí, estaba muy asustado de él", reconoció Desisa.