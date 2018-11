Regino -bronce olímpico- y Eguibar -ganador de la Copa del Mundo- amenazan plante

Madrid, 12 nov (EFE).- Regino Hernández, bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), y Lucas Eguibar, doble subcampeón mundial y ganador, el curso 2014-15, de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard (tabla de nieve) amenazan con un plante si la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) no les contrata un 'skiman' (preparador de tablas) "competente".



Así lo indicaron a EFE este lunes las dos principales figuras de la RFEDI: Regino, ceutí de la federación andaluza, acabó con 26 años de sequía al convertirse el pasado mes de febrero en el tercer deportista español de toda la historia en ganar una medalla olímpica invernal -antes de que el madrileño Javier Fernández ganase la cuarta, en patinaje artístico- y el vasco Eguibar, doble plata en los Mundiales de Sierra Nevada'17 (Granada) es el único español en toda la historia que ha ganado la general de la Copa del Mundo de una disciplina de nieve desde que el nacionalizado Johann Mühlegg se anotase la de esquí de fondo durante la campaña 1999-2000.



'Luki', nacido hace 24 años en San Sebastián -ganador de dos pruebas de la Copa del Mundo, competición en la que suma un total de diez podios- y Regino, de 28, se proclamaron en los citados Mundiales disputados a pies del Pico Veleta subcampeones mundiales por equipos de 'boardercross', modalidad en la que el año pasado repitieron la victoria lograda una temporada antes en la estación austriaca de Montafon (Vorarlberg). Donde dentro de un mes arrancará la Copa del Mundo 2018-19.



Los dos 'riders', que junto al cántabro Laro Herrero conformaron, a las órdenes del fallecido técnico barcelonés Israel Planas, la selección estelar de la federación española, en la época en la que presidía la RFEDI Eduardo Roldán, mantuvieron su progresión bajo la presidencia de sucesor, José María Peus.



Planas, tristemente desaparecido en 2017 apenas unos días después de que 'Luki' se proclamase subcampeón mundial individual, una jornada antes de repetir plata en la prueba por equipos junto a Regino, fue reemplazado a principios de la pasada temporada por el italiano Simone Malusa -conocido como 'Mauser' en ámbitos deportivos invernales-, que al final de ésta abandonó la RFEDI y ahora entrena al potente equipo francés que lidera el doble campeón olímpico Pierre Vaultier, oro mundial en Sierra Nevada'17 y doble ganador de la Copa del Mundo.



Malusa ha sido reemplazado a su vez por el que era su 'segundo', el catalán Alex Martín. Pero el principal punto de fricción entre las estrellas de la RFEDI y los responsables de la federación española radica fundamentalmente en la no renovación del contrato del 'skiman' italiano Gianluca Trionte, el que les "ha hecho ganar muchísimas medallas en todas las competiciones que hay a nivel mundial, desde la Copa del Mundo, Mundiales y Juegos Olímpicos", comentó a Efe Regino.



"En nuestra modalidad el 'skiman' es el noventa por ciento del resultado, porque da igual si eres el mejor del mundo: si tu tabla no está lista para correr, nunca estarás con los primeros", dijo el medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur), que lleva tatuada en su pierna derecha la cara de 'Trio', que a su vez se tatuó la suya como consecuencia de una apuesta cruzada antes de los Juegos y que se consumaría en caso de trofeo.



"Falta un mes para la primera prueba de la Copa del Mundo y todavía no tenemos un 'skiman' con el que podamos competir", explicó a Efe 'Luki'. "Nos pusieron un 'skiman' que nunca ha hecho snowboardcross y no entiende de esta disciplina, así que a la hora de competir no podemos confiar en él, porque nunca lo ha hecho. Por lo que no sabemos si va a ser capaz de hacerlo", añadió.



"Les enviamos un 'e-mail' (correo electrónico) a los responsables de la federación española explicándoles que hasta que no se arregle este asunto no volveríamos a entrenarnos. Y que si es necesario, no competiríamos", indicó a Efe Eguibar; versión que corroboró Regino.



Adrian R. Huber