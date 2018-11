Samaranch cree que las conversaciones del COI con España "darán fruto inmediatamente"

Madrid, 13 nov (EFE).- El vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI) Juan Antonio Samaranch confió en que las conversaciones entre España y este organismo sobre la forma de participación de los deportistas de Kosovo en competiciones en suelo español "van a dar fruto inmediatamente"



"España ha sido siempre una grandísima fuente de soluciones en temas olímpicos, casi nunca una fuente de problemas. Creo que las conversaciones que hay ya constantemente entre las dos organizaciones y las que van a seguir van a dar frutos inmediatamente. No veo un gran problema con este tema, creo que se solucionará muy rápidamente", afirmó.



Samaranch participó este martes en la presentación de la Oficina de Estrategia Internacional del Deporte Español después de que el COI, tras los Mundiales de kárate de Madrid, haya pedido a todas las federaciones que no concedan a España la organización de ninguna otra competición si no reciben garantías de que los deportistas kosovares serán admitidos.



"Creemos que podían haber competido en mejores condiciones, pero han acabado haciéndolo como lo hicieron en los Juegos Mediterráneos. Allí nos hubiera gustado que compitieran bajo el auspicio del comité kosovar en Tarragona y aquí bajo el auspicio de la federación kosovar de kárate, que es quien se ocupa de su desarrollo deportivo", explicó.



Samaranch argumentó que el COI, "respetando la independencia y la autonomía del gobierno de España y de cualquier otro país defiende los intereses de la Carta Olímpica y de los atletas a tener derecho a participar dignamente".



"Si no es bajo la bandera de su país, porque lo comprendemos, a lo mejor deberían poder hacerlo bajo la bandera del comité olímpico de su país. Nosotros respetamos que cualquier país es soberano de reconocer a los países que tiene que reconocer, no tenemos ni derecho a opinar sobre ello. España no es el único país que no reconoce a Kosovo, pero es verdad es que los atletas kosovares han podido competir en condiciones de representar a su comité olímpico", añadió.



Tras afirmar que los deportistas de Kosovo "ya han pasado bastante como para que el deporte les diga que no pueden competir en España o en otro sitio", el vicepresidente del COI apeló al diálogo para buscar soluciones, así como a la importancia de que "el deporte y la política se respeten cada uno en su ámbito".



"Las conversaciones están empezando, hablando de intentar respetar los derechos de los atletas. No vemos una vocación por ninguna parte de intentar crear un problema. España es un país con una gran vocación olímpica, una aliado del movimiento olímpico y en este caso lo volverá a ser", señaló.



También consideró que "si los atletas kosovares pueden competir en España dependiendo del comité olímpico de su país no hay motivo para vetar, porque el COI no tiene ninguna potestad, ni voluntad, ni interés en influir en las decisiones políticas de un país como España que tiene todo el derecho a tomarlas".



Samaranch refrendó también la afirmación del presidente del COE, Alejandro Blanco, sobre la idoneidad de España para organizar unos Juegos, tanto de verano como de invierno, de acuerdo a la Carta Olímpica.



"Lo que ha dicho Blanco es cierto. Cuando defendimos la candidatura de 2020 sorprendió mucho un año más tarde cuando se publicó la Agenda 2020. Parecía que muchas ideas estaban sacadas de nuestra candidatura. Pero el 'timing' es muy importante en la vida y ahí tuvimos contra nosotros que llegamos demasiado pronto", concluyó. EFE



omm/jap