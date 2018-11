Chapado presiente que una candidatura de Barcelona "llegaría muy lejos"

Madrid, 14 nov (EFE).- Raúl Chapado, presidente de la Federación Española de Atletismo y ex director de Deportes de las candidaturas olímpicas Madrid 2016 y 2020, tiene "la sensación" de que un proyecto de Barcelona para los Juegos de invierno de 2030 "sería potente y llegaría hasta muy lejos".



"Barcelona sería una gran candidatura", dijo sobre los planes que se gestan en Barcelona para optar a ser sede olímpica invernal.



"Sinceramente, creo que a día de hoy tiene más posibilidades de las que le damos", añadió. "En un momento dado el COI puede apoyar una opción quizá algo extravagante, en un lugar que no sea muy fuerte en deportes de invierno, pero utilizar la marca 'Barcelona olímpica' para potenciar los Juegos de invierno".



"La sensación que tengo es que sería una candidatura potente y llegaría hasta muy lejos. Tendríamos que resolver las debilidades políticas, pero el proyecto tiene un porqué muy potente y creo que el Movimiento Olímpico lo necesita", afirmó en una entrevista con Efe.



Chapado considera que Barcelona "sigue manteniendo toda su aura en el mundo olímpico".



"La parte de hielo sería relativamente sencilla, porque es una ciudad con una estructura maravillosa, pero la parte de montaña sería más complicada en deportes como bobsleigh o saltos de trampolín. Hay un tema medioambiental también complicado, y está la coyuntura política, pero quien no se presenta no gana", afirmó.



"A lo mejor es una buena ocasión para tener un sentimiento de unidad en torno a un proyecto", opinó el explusmarquista español de triple salto.



En la misma jornada en que la ciudad canadiense de Calgary rechazó en referéndum presentar una candidatura para 2026 que ya estaba aprobada por el COI, Chapado advirtió: "Quién no te dice que te metes en la carrera por los Juegos de 2030 y te quedas con los de 2026. No lo descartaría. Todo cambia a mucha velocidad".



Prueba de este panorama cambiante, dijo Chapado, es que la Oficina de Estrategia Internacional del deporte español, presentada este martes, coincidió con la amenaza del COI de dejar a España sin competiciones internacionales si no admite a los deportistas de Kosovo, país cuya independencia no reconoce.



"Nosotros ya hemos tenido un problema similar con Gibraltar, federación reconocida por la IAAF", recordó respecto al atletismo.



"Hay un momento en que como dirigente tienes que plantearte o desobedecer una orden del gobierno, con lo cual puedes ser inhabilitado, o condenar tu deporte al ostracismo, no solo para organizar sino para participar en competiciones", lamentó.



Sobre Kosovo, añadió, "el enfrentamiento es frontal y el COI, amparándose en la Carta Olímpica, no va a ceder".



"El Gobierno español tendrá que ver cómo soluciona el tema, porque a día de hoy hay un amenaza no tácita, sino por escrito, que recomienda a las federaciones internacionales que no concedan ninguna competición a España", recordó.



A juicio de Chapado, si España quedase al margen de la organización de pruebas internacionales "sería un retroceso de muchos años".



Por ello, presiente que el problema se resolverá bajo la premisa de que un deportista se inscribe en una competición no como representante de un país, sino de su comité olímpico o su federación.



Otro de los asuntos pendientes del deporte internacional, la rehabilitación de Rusia por parte de la IAAF, tras su descalificación por dopaje institucional, esta "encauzado", en su opinión.



"Rusia tiene que demostrar que está haciendo todo lo posible. La Federación Internacional ha dicho que la puerta está abierta para Rusia si recorre el camino. Pero tiene que llegar hasta esa puerta. No sé cuándo será. Probablemente cuando lleguen los Juegos Olímpicos habrá más presión", admitió.



Respecto a la Oficina de Estrategia Internacional, creada por las federaciones reunidas en la Asociación del Deporte Español (ADESP), el responsable de Atletismo subrayó que muchos países disponen de "estructuras que trabajan en el triángulo deporte, industria y comercio exterior, intentando hacer una estrategia de marca de país".



Además de atraer competiciones, dijo, otras funciones de la Oficina deben ser "apoyar" a los dirigentes que quieran estar en los órganos internacionales de toma de decisión y centralizar conocimientos sobre presentación de candidaturas o campañas de comunicación.



En esta estrategia a medio plazo, la continuidad de los planes olímpicos de Madrid es ahora mismo, según Chapado, "tremendamente complicada".



"Los tiempos no nos favorecen. Los Juegos de 2024 y 2028 ya están concedidos y para 2032 puede haber candidaturas muy potentes en Asia, como la unión de las dos Coreas. Y el proyecto de Madrid ya no sería el que era. Habría que repensarlo", afirmó.



Chapado opinó que si un país está convencido de que quiere organizar unos Juegos, "el proyecto olímpico no se puede abandonar".



"Debe haber una oficina permanente, quizá gubernamental, trabajando en ese proyecto, viendo las posibilidades, cómo se mueve el mundo. Aquí hacemos paréntesis: me presento, me olvido, critico al COI, me paro diez años y luego vuelvo", explicó.



También destacó que, pese a las tres candidaturas Madrid 2012, 2016 y 2020, los votantes que se pronunciarían sobre Madrid 2036 "habrían cambiado en un 90 o en un 100%".



"Te presentaste tres veces pero no te conoce nadie. Esa estrategia de seguir en el mundo nos falta y esta nueva Oficina puede ayudar a crear esa visión", afirmó.