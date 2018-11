Inglaterra y Suiza, a la fase final, frustran a España y Bélgica

La remontada de Inglaterra y de Harry Kane, el goleador definitivo del triunfo sobre Croacia, completó la clasificación de su selección y la frustración de España, fuera de la fase final, al igual que Bélgica, superada y eliminada por Suiza, protagonista de una hazaña (5-2) para avanzar a la ronda decisiva.

Ahí les aguardaba ya Portugal, además la anfitriona de la Final a Cuatro, pendiente aún de la ratificación formal de la sede por parte del Comité Ejecutivo de la UEFA el 3 de diciembre -ese mismo día se sortearán los emparejamientos-, y queda una plaza por resolver: en el grupo A1 entre Holanda -le vale con un empate en Alemania- o Francia, contra las cuerdas, porque necesita una derrota 'oranje'. Inglaterra ya está clasificada, España está fuera de la final y Croacia desciende a la segunda categoría del torneo. Son las tres conclusiones que generó la última jornada del grupo A4 con el triunfo del conjunto británico frente al balcánico en el estadio de Wembley, con toda la decepción que provocó en la selección española. La derrota a última hora del pasado jueves en Zagreb (3-2), más el tropiezo anterior en casa con Inglaterra, privaron a España de depender de sí misma, con el añadido de que sólo le valía uno de los tres marcadores posibles en el duelo de este domingo en Londres, el empate, que deshizo invariablemente Harry Kane en el minuto 85. "Es el mejor delantero del mundo. Es mi tirador de penaltis, es un líder, creemos muchísimo en él. Tiene hambre por liderar el equipo y llevarlo más lejos", valoró Gareth Southgate, seleccionador inglés, tras el triunfo y el gol número 20 como internacional del atacante del Tottenham, el primero en la actual Liga de Naciones. Mientras aguardaba su amistoso contra Bosnia en Las Palmas, el bloque de Luis Enrique estuvo dentro de la fase final durante los primeros 57 minutos del duelo en Wembley, hasta que Andrej Kramaric adelantó a Croacia con el 0-1, y después siete más, del 1-1 de Jesse Lingard al 2-1 de Kane que impulsó a las semifinales a Inglaterra.

En la 'final a cuatro' del próximo mes de junio en los estadios Do Dragao de Oporto y Afonso Henriques de Guimaraes también estará Suiza, que se rebeló contra los pronósticos, contra Bélgica e incluso contra la lógica, cuando inició el duelo con un 0-2 en contra que le exigía ya una victoria por dos o más goles. A los 17 minutos, el equipo de Roberto Martínez, al que le bastaba con un empate, incluso con una derrota por menos de dos goles, dominaba por 0-2 en Lucerna con dos tantos de Thorgan Hazard; a un pasito ya de la fase final de la que le apartó Suiza con una sensacional remontada y cinco dianas frente a Thibaut Courtois. Al descanso, no sólo había igualado el partido, con los goles de Ricardo Rodríguez, de penalti, y de Haris Seferovic, sino que ya le había dado la vuelta al marcador, con el 3-2 del exfutbolista de la Real Sociedad, hoy en el Benfica, al borde del intermedio para situar a su equipo a un gol más de llegar a la 'final a cuatro'. Insistió en ello Suiza, que marcó el 4-2, el tanto que sí suponía el liderato y la clasificación para la ronda decisiva, por medio de Nico Elvedi, quien se rehizo de la mejor forma posible a su error que supuso el 0-1 en el minuto 2. La proeza para la historia de la Liga de Naciones la redondeó Haris Seferovic con el 5-2. Ambos duelos centraban la atención del día en la Liga de Naciones, porque ni en el Irlanda del Norte-Austria de la Liga B, ganado por 1-2 por la segunda, con el gol de la victoria en el minuto 93 de Valentino Lazaro, ni en el Hungría-Finlandia (2-0) ni en el Grecia-Estonia (0-1) de la Liga C había apenas nada en juego.

En la Liga D, la invicta Bielorrusia sube de categoría en el grupo 4 con un 0-2 en San Marino (Moldavia y Luxemburgo igualaron 1-1 en el otro duelo del cuarteto); otro ascenso ya seguro en el estreno de la Liga de Naciones, el sexto, junto a Bosnia, Dinamarca y Ucrania, a la Liga A; Finlandia, a la B, y Georgia, a la C. A la vez, hay diez descensos ya confirmados: Alemania, Croacia, Polonia e Islandia, de la Liga A a la B; Irlanda, Irlanda del Norte y Turquía, a la C; y Estonia, Lituania y Eslovenia, de la C a la D.