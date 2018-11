Santiago Deó, una década de trabajo para hacer crecer al hockey español

Madrid, 22 nov (EFE).- Jugador, árbitro y presidente. Son las tres facetas por las que Santiago Deó ha pasado en el hockey, un deporte que empezó a jugar de niño y en el que puede presumir de haber arbitrado cuatro finales olímpicas, cuatro de la Copa del Mundo y también desde hoy de cumplir una década como presidente.



Hace diez años la Asamblea General de la Federación Española (RFEH) le depositó su confianza, igual que se la ha renovado en otras dos ocasiones, para "hacer crecer al hockey español y consolidar su recuperación económica" tras los años de la crisis, en los que, en una entrevista con EFE, admite que le "costaba dormir".



Pregunta (P): ¿Por qué se vinculó al hockey?



Respuesta (R): Mi familia quería que hiciera deporte de equipo y empecé a jugar a los 8 años, pero no sobresalí y, como en todos los deportes faltan árbitros, empecé a alternar. Me gustó y a los 16 años decidí arbitrar y lo he hecho en 270 partidos de selecciones A, 6 Juegos, 4 finales olímpicas, 7 Copas del Mundo, también con cuatro finales. Algo que hasta ahora no ha conseguido nadie más.



P: ¿Con ese currículum debió ser difícil dejarlo?



R: Es difícil dejar prácticamente 30 años de tu vida, eso siempre te deja un vacío, pero me retiré después de la Copa del Mundo de Malasia en 2002 y de la Copa del Rey en España. Lo hice año y medio antes de lo que me correspondía por edad porque prefería que la gente se quedara con el recuerdo.



P: Y luego llegó a la presidencia sin oposición...



R: Fui vicepresidente de la federación Catalana, presidente del Comité de Árbitros muchos años, vicepresidente de la Española y en 2004 tomé la decisión. Martín Colomer se iba en 2008 y estuve esos 4 años intentando que la gente me conociera más y desde entonces no ha habido ningún candidato más. Tienes que tener tiempo y durante unos años con la crisis no era muy agradable gestionar federaciones con problemas de solvencia, pidiendo dinero, recortando gastos, despidiendo gente y haciendo cosas que no tenían que ver con el deporte. Mi junta directiva y yo modestamente lo hemos hecho bien en momentos que no han sido nada fáciles. Mi idea es seguir hasta 2024.



P: ¿Cuál fue el peor de esos momentos?



R: Cuando entramos en 2009 veníamos de ganar la plata en Pekín con los chicos, aparentemente había dinero, pero empezaron los recortes y en 2009, 2010 y 2011 había noches que me costaba dormir a mi y a mi junta. Si no hubiera sido por ellos probablemente habría abandonado.



P: ¿Y el mejor?



R: El más reciente. La medalla del equipo femenino en el Mundial de este verano en Londres. El equipo lo había pasado muy mal. No nos clasificamos para los Juegos de 2012, hubo una renovación, cambiamos el staff, empezamos de cero y, cuatro años después, llega el bronce que nunca habíamos conseguido medalla en Mundiales. Esto nos va a dar más impulso.



P: ¿Es muy diferente la Federación que se encontró a la actual?



R: Sí ha habido cambios. Había un número de jugadores que hemos aumentado. Hay algo más de 20.000 y hay clubes históricos, como el Atlétic, donde el número de jugadores y jugadoras ya es igual, que es algo que espero y deseo.



Antes solo había un patrocinador y ahora tenemos 11, el márketing tenía poca influencia y ahora no. Antes era un deporte cien por cien amateur y contábamos en los medios cada cuatro años. Ahora somos más mediáticos, el juego se ha hecho más dinámico y divertido. Antes ver un partido por televisión era aburrido incluso para mi.



P: ¿Y después de diez años que objetivos se marca?



R: Hemos gestionado el dinero con mucha pulcritud y queremos consolidar la recuperación económica y acabar con el plan de viabilidad para trabajar por nuestras selecciones y atender a los clubes y a las territoriales.



Deportivamente no podemos dejar de jugar la Pro League porque nuestras aspiraciones de volver a optar a una medalla desaparecerían fácilmente y hoy por hoy no se me pasa por la cabeza que no estemos en Tokio con las dos selecciones. Si no llegan las dos será un fracaso, aunque el sistema de clasificación es muy traicionero y en un fin de semana te juegas el trabajo de cuatro años.



Olga Martín