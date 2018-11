Quique González: "Sabemos que el siguiente partido lo vamos a sacar"

Redacción Deportes, 29 nov (EFE).- El internacional español Quique González de Castejón señaló que el equipo "no supo reaccionar bien a los dos primeros goles de Argentina", que se impuso 4-3 este jueves en el debut del Mundial de Bhubaneswar (India), y señaló que el siguiente choque ante Francia "lo va a sacar".



"Ha sido un partido bastante duro porque nos adelantamos en dos ocasiones, pero no hemos sabido reaccionar muy bien a los dos primeros goles. Hemos tenido la suerte de que nos ha tocado el hueso duro al principio. Contra Francia solo vale ganar, estamos muy juntos y sabemos que el siguiente partido lo vamos a sacar", afirmó.



El delantero madrileño, que debutó este jueves en un Mundial absoluto y marcó el primer tanto para España a los 3 minutos, indicó en declaraciones a LaLigaSports que "encajar el primer gol y al minuto encajar otro fue bastante duro", aunque hizo una lectura positiva, sobre todo de la segunda mitad.



"Hemos hecho una segunda mitad bastante buena. Hemos defendido bastante bien y hemos tenido ocasiones aunque el resultado no se ha dado, pero esto no acaba aquí. En los primeros cuartos hemos defendido bien pero no hemos estado a la altura y sabíamos que si no estábamos a la altura nos podían marcar. Su juego es provocar el penalti córner y que Gonzalo Peillat lo meta. Hoy ha marcado dos y ha fallado uno", añadió.