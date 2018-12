Marisol Casado sobre Tokio 2020: "Está todo bastante bien preparado"

Marisol Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón (ITU) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), consideró que Tokio va en el buen camino a la hora de tenerlo todo preparado de cara a los Juegos Olímpicos del 2020.

"No hay grandes novedades en este momento, seguimos trabajando. Está todo bastante bien preparado. En cuanto a mi deporte tenemos que salvar todavía algunos obstáculos pues estamos en el centro mismo de Tokio", explicó. "Que yo sepa está todo en marcha. Los japoneses y en general todos los asiáticos son muy silenciosos pero van haciendo las cosas. No creo bajo ningún concepto que vayan a fallar", añadió en la previa de la gala de entrega de los 'Premios AS del deporte'.

Asimismo repasó todo lo vivido por su disciplina en el año 2018: "Mi balance es muy positivo. Seguimos teniendo muchísimo éxito con las series mundiales y después hemos probado los multideportes, que también nos han funcionado muy bien. Sobre todo estoy muy contenta del relevo mixto, que está ya realmente preparado para salir en Tokio".