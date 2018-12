El esquiador noruego Petter Northug, bicampeón olímpico, se retira a los 32 años

Copenhague, 12 dic (EFE).- El esquiador de fondo noruego Petter Northug, bicampeón olímpico y ganador de trece medallas de oro en los Mundiales, anunció hoy su retirada de la competición a los 32 años por problemas físicos.



"He decidido retirarme como esquiador, han sido un verano y un otoño llenos de problemas. He intentado estar en forma para el inicio de la temporada, pero en las últimas semanas sabía que me faltaba para poder rendir a este nivel", dijo hoy en una rueda de prensa en Trondheim (norte de Noruega).



Northug añadió que no quiere usar "más energía ni fuerzas" para intentar mantener su posición de privilegio, cuando siente que está "muy por detrás" del resto.



En su brillante palmarés destacan los oros en 50 kilómetros y sprint por equipos logrados en los Juegos de Vancouver 2010, donde además obtuvo una plata y un bronce, a los que hay que sumar trece oros y tres platas en los Mundiales entre 2007 y 2015.



Es la tercera retirada este año de una gran figura del esquí nórdico noruego, deporte en el que este país es una potencia mundial, después de las de Marit Bjørgen y Ole Einar Bjørndalen el pasado mes de abril.



Bjørgen, la deportista más laureada de toda la historia del olimpismo invernal con ocho oros, se retiró a los 38 años por falta de motivación, mientras que Bjørndalen, de 44, adujo unos problemas cardíacos que le habían sido detectados en verano.



Como principal figura del esquí nórdico noruego continúa Therese Johaug, de 30 años y que reapareció hace unos meses tras cumplir una suspensión por dar positivo por un esteroide anabolizante en un control fuera de competición.