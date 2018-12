Roethlisberger dice que sí jugará el domingo pese a una lesión

Foxborough (EE.UU.), 11 dic (EFE).- El mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, dijo que espera jugar el domingo contra los Patriots de Nueva Inglaterra, a pesar de tener una lesión en las costillas.

Cuando en entrevista para una estación de radio se le cuestionó si hay alguna razón por la que no jugaría el domingo, respondió que "no, no, no lo creo".

Después de sufrir la lesión en la costilla el fin de semana pasado, Roethlisberger dijo que se hizo una radiografía, pero que los resultados no fueron concluyentes.

El entrenador en jefe del equipo, Mike Tomlin, confirmó que "Ben sufrió una lesión al final de la primera mitad del partido contra los Raiders de Oakland".

El entrenador indicó que después de la radiografía "para ser honestos, no pudimos tener una diagnóstico concluyente, así que en realidad nunca tuvimos una comprensión completa de lo que realmente fue la lesión".

La tercera derrota consecutiva de los Steelers hace que el partido del domingo contra los Patriots sea clave, por lo que contar con los servicios de Roethlisberger es importante.

Mientras que el mariscal de campo aseguró que sí jugaría, el entrenador no confirmó la participación de su quarterback titular, y se espera que el jugador sea evaluado en los siguientes días para determinar si puede salir al emparrillado.