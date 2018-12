El Celta quiere confirmar su recuperación ante el Leganés

El club Celta de Vigo recibe mañana, viernes, al Leganés con el objetivo de confirmar su recuperación futbolística, después de sumar dos victorias consecutivas en LaLiga -Huesca y Villarreal- que le han permitido coger aire en la clasificación.

La distancia sobre la zona de descenso sigue siendo de tres puntos pero el último triunfo en el Estadio de La Cerámica ha reforzado a una plantilla que sigue pensando en la clasificación para una competición europea como objetivo para este curso. La distancia de los celestes sobre el sexto clasificado (Levante) se ha reducido a solo dos puntos, así que una victoria ante el Leganés permitiría al equipo de Miguel Cardoso dormir en puestos de Europa League, además de alejarse un poco más de la zona peligrosa, antes de cerrar el año visitando al Barça. No obstante, el choque ante el conjunto pepinero no será fácil. El estilo del Leganés, en el que prima el orden y el trabajo defensivo, es beneficioso para el fútbol del Celta que el del Villarreal, un equipo con mayor vocación ofensiva.

Cardoso, pese a recuperar al jugador Stanislav Lobotka, de nacionalidad eslovaca, y el monumental error del portero Rubén Blanco frente al Villarreal, no retocará el once que alineó en los últimos dos choques ligueros, por lo que Emre Mor, Beltrán y Pione Sisto arrancarán en el banquillo. Hugo Mallo y Juncá son fijos en los laterales de una defensa en la que se han asentado Costas y Araujo como pareja de centrales. Jozabed se ha beneficiado de las lesiones de Lobotka y Beltrán para exhibir al técnico su fútbol. El centrocampista andaluz, defenestrado por el anterior técnico, Antonio Mohamed, es la apuesta de Cardoso para acompañar a Okay en el doble pivote, con Brais y Boufal en las bandas. Iago Aspas y Maxi Gómez son indiscutibles en ataque.



Posible once: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Costas, Araujo, Juncá; Brais Méndez, Okay, Jozabed, Boufal; Aspas y Maxi Gómez.

Estadio: Balaídos (21.00 horas)

Puestos: Celta (11º, 20 puntos); Leganés (16º, 17 puntos)

Árbitro: Munuera Montero (andaluz)

La clave: El orden defensivo del Leganés

El dato: El Celta nunca ha ganado con Munuera Montero como árbitro

La frase: Costas: El cambio de entrenador nos ha venido muy bien