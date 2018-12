Wentz evita pasar por el quirófano, pero será baja por tres meses con los Eagles

Filadelfia (EE.UU.), 14 dic (EFE).- El mariscal de campo estelar de los Eagles de Filadelfia, los actuales campeones del Super Bowl, Carson Wentz, sufre una fractura por estrés en la espalda y aunque no tendrá que pasar por el quirófano sí va a necesitar un periodo de descanso de al menos tres meses.

El último informe médico de la situación de Wentz, fue dada a conocer hoy por el entrenador en jefe de los Eagles, Doug Pederson, en rueda de prensa que ofreció en las instalaciones del equipo.

Pederson, durante un tenso intercambio dialéctico con los medios de comunicación, dijo que es una lesión que "evolucionará con el tiempo" y no requerirá cirugía tras examinar con todo detalle la reciente tomografía en la espalda de Wentz.

El mariscal de campo estelar de los Eagles era dudoso para el partido del domingo que el equipo de Filadelfia va a disputar contra los Rams de Los Angeles.

Sin embargo, Pederson no contará ya más con Wentz, de 25 años, por lo que resta de temporada y el Jugador Más Valioso (MVP) del pasado Super Bowl, Nick Foles, volverá a la titularidad, si finalmente Wentz se queda fuera del equipo.

A finales de octubre, durante dos miércoles consecutivos, Wentz fue incluido en el informe de lesiones como participante limitado debido a las molestias que sufría en la espalda.

Cuando se le preguntó si la fractura por estrés estaba relacionada con la lesión anterior, Pederson levantó la voz y se sintió muy incómodo con los periodistas.

"Tiene una lesión por estrés, evolucionó con el tiempo y ahora no requiere cirugía", comentó Pederson. "No estoy aquí para responder más preguntas sobre este asunto. Vamos a jugar ante los Rams en dos días y no se si ustedes (periodistas) se han dado cuenta de esa realidad deportiva".

Sin embargo, las preguntas persistieron durante unos 10 minutos más, y Pederson continuó ofreciendo más detalles.

Dijo que anticipa una recuperación completa para Wentz, que en las últimas semanas había experimentando "dolor" y "rigidez" en su espalda, lo que esta semana ya le impidió entrenar.

Pederson recordó que la fractura fue descubierta como resultado de una exploración que le hicieron el pasado martes, que nada tenía que ver con lo anterior.

"Hasta que no haces una tomografía, no lo sabes", dijo, pero agregó que "hacemos muchas pruebas cada semana a muchos jugadores".

Pederson explicó por qué no le preocupaba que Wentz jugara mientras esta lesión probablemente estaba empeorando.

"No hubo síntomas", argumentó Pederson. "Rendía al ciento por ciento y lo mismo en los entrenamientos. No estaba en el informe de lesiones nada de lo que conocemos ahora, y por lo tanto no había problema ni motivo que le impidiese jugar".

Pederson no anticipa ningún problema a largo plazo para Wentz como resultado de esta lesión.

"El hecho de que él no necesite cirugía es la mejor noticia que podría tener sobre cualquier persona que tenga una fractura por estrés o una lesión por estrés en este caso", comentó Pederson. "Siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas para asegurarnos de que todos nuestros jugadores estén al ciento por ciento, entonces no hay preocupación".

Ahora la gran preocupación para Pederson es ver como el equipo puede alcanzar su mejor rendimiento cuando se enfrenten a los Rams (11-2), líder de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que tiene ya asegurado el título de la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC).

Los Eagles (6-7), segundos en la División Este de la NFC, al igual que los Redskins de Washington, necesitan del triunfo, el domingo, si quieren seguir en la lucha por el título y estar en la fase final.