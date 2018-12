Rocío Espada: "Me apasiona entrenar sola y no pienso dejar de hacerlo"

Rocío Espada: "Me apasiona entrenar sola y no pienso dejar de hacerlo"

Huelva, 18 dic (EFE).- Rocío Espada, campeona de España y cuarta de Europa de duatlón cross, manifestó a raíz de la muerte de la profesora Laura Luelmo en El Campillo (Huelva), que le "apasiona salir a entrenar sola, especialmente por el campo" y que no piensa "dejar de hacerlo".



La deportista onubense, que se mostró en las redes sociales "muy triste" con lo ocurrido y que trasladó su "más sincero pésame" a la familia, manifestó a Efe que no se puede vivir "con ese miedo", que se niega a ello y que no educaría así a su hija.



"Soy una persona que no tiene muchos miedos y no voy a dejar de hacer lo que más me gusta, porque realmente es ir sola lo que más aprecio de entrenar", explicó Espada, que entrena en solitario a diario en zonas de campo corriendo o en bicicleta y que "nunca" ha sentido miedo.



Aconsejó transitar "por sitios conocidos, a horas en las que haya luz, ir en alerta y no jugar con fuego", aunque reconoció que puede pasar "de todo y el cualquier lugar", por lo que no se puede tener miedo.



La onubense se sintió identificada con la frase que Laura Luelmo retuiteó en Twitter y que ahora se ha viralizado: "Te enseñan a no ir sola por sitios oscuros en vez de enseñar a los monstruos a no serlo. Ése es el problema".