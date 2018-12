Ausencia de figuras mundiales Niko y Garrigós marcan el Campeonato de España

Cáceres, 22 dic (EFE).- Las ausencias del campeón del mundo de judo en -90 kilos, Niko Sherazadishvili, y del octavo en el ránking mundial de -60 kilos, Francisco Garrigós, han marcado el Campeonato de España de Judo finalizado este sábado en Cáceres, en el que destaca la tercera victoria de la joven campeona de la federación gallega Laura Martínez en -48 kilos.

Junto a Martínez, medalla de bronce en el mundial júnior, son campeonas nacionales la gallega María Bernabéu (-70 kilos) y Sara Álvarez (+78); y las madrileñas Laia Talarn (-78 kilos), Saray Padilla (-63), Carla Ubasart (-57) y Sofía Hogrefe (-52).

Además, se han alzado con el triunfo final los de la federación de Madrid Justo Núñez (-60), Javier Ramírez (-73 kilos) y Ángel Parra (más 100); el gallego Alexis Rosa (-81); y los valencianos José Nova (-100), Daniel Pérez (-66) y Robert Florentino (-90).

En declaraciones a Efe, el técnico de la Federación Gallega y de ambos judocas ausentes, Quino Ruiz, ha explicado que la decisión de no participar la tomó él mismo "en la puerta del pesaje", tras conocer una nueva "faena" de la Federación española "por envidia" al presidente del judo gallego, Mario Muzas, al ser "apartado" de la comisión de marketing nacional recientemente.

"Nos sentimos ofendidos y agravados por el trato al presidente de nuestra federación", ha dicho Ruiz, para quien "lo tienen apartado de la junta directiva" nacional por "el hecho de que un montón de competidores se han ido a su federación, simplemente por cariño".

Garrigós y Niko, que compitieron la semana pasada en el Masters de Guangzhou en China, han estado viendo el campeonato desde la grada, ya que viajaron a tierras extremeñas para competir, en un principio.

Su entrenador culpa al actual vicepresidente nacional, a su vez responsable de la federación madrileña y postulado a la presidencia española, José Luis Valcarce, pues de su federación han salido muchos judocas a Galicia.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Judo, Juan Carlos Barcos, no ha querido entrar en polémica porque, a su juicio, "de momento no hay ninguna".

Así, ha señalado a Efe que lo "único" que quiere es "celebrar el triunfo del judo español" en la gala nacional de este deporte que se celebra a última hora de esta tarde en el Complejo San Francisco de Cáceres

Aun así, ha asegurado que ambos deportistas no participaron por no haber llegado a tiempo al pesaje y, por tanto, no poder entrar en el sorteo, aunque ha dicho que hablará con los dos en la gala.

Al margen de ello, el representante de la federación madrileña Justo Núñez se ha alzado por primera vez con el campeonato de España absoluto de Judo en -60 kilos, al ganar la final al competidor paralímpico Sergio Ibáñez, que junto con Álvaro Gavilán, ambos con discapacidad visual, han participado en igualdad de condiciones en -60 y -73 kilos.

"Siempre se me ha resistido y nunca había ganado un campeonato de España. Es lo mejor que me ha pasado en este deporte. Han faltado algunos competidores que hubieran luchado por las medallas seguro, pero al final estábamos los que estábamos y había que ganar igualmente", ha afirmado Núñez tras el combate.

Por su parte, Laura Martínez, que suma su décima medalla de oro en todas las categorías nacionales, se ha mostrado optimista para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, tras vencer en el Pabellón Multiusos de Cáceres.

"Es un camino largo, puede dar muchas vueltas, pero vamos a lucharlo, vamos a por ello a ver qué pasa", ha asegurado la judoca por Galicia.