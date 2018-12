Kamil Stoch: "Soy mi mayor rival"

Redacción deportes, 27 dic (EFE).- El saltador de esquí polaco Kamil Stoch defiende a partir de este domingo el título de campeón del tradicional torneo Cuatro Trampolines. Y lo hace después de que el pasado año ganara las cuatro pruebas, igualando con el alemán Sven Hannavald, y sus cuatro victorias en la edición de 2002.

Confiado en sus posibilidades, el campeón de la Copa del Mundo en 2014 y 2018 sabe que él mismo es su "mayor rival. Así contesta a EFE en una entrevista realizada gracias a Eurosport, cadena que ofrecerá en director los cuatro eventos, incluyendo los tradicionales saltos del día de Año Nuevo.

Admirador de Roger Federer y de Robert Kubica, Stoch no quiere que el éxito le nuble la pasión por competir. "No dejaré que me atrapen en esta trampa", señala.

P. ¿Cómo afronta usted los Cuatro Trampolines este año?. ¿Se ve con suficiente capacidad para volver a ganar las cuatro pruebas?.

R Ganar los Cuatro Trampolines el año pasado fue un gran premio para mí y para todo mi equipo. Cada competición nos ha dado nuevas experiencias y un montón de emociones positivas, pero ahora es parte del pasado. Tenemos una nueva temporada por delante, y un nuevo Cuatro Trampolines con las pruebas por delante.

Mi trabajo es hacer lo que hago lo mejor que puedo y eso significa saltar lo mejor posible en todas las competiciones. Ese es mi único objetivo y estoy completamente concentrado en él. No quiero que la búsqueda de récords y éxitos me quite la alegría y la satisfacción que me produce el salto de esquí. No dejaré que me atrapen en esta trampa.

P. ¿A quién consideras tus principales rivales y por qué?

R. ¡Soy mi mayor rival! (risas). En cada salto me enfrento a mis debilidades, emociones y habilidades.

P. ¿Qué fue lo que le hizo interesarse en el salto de esquí? ¿Siempre quiso hacerlo profesionalmente desde muy joven?.

R. Nací y crecí en Podhale, la región más meridional de Polonia, donde el invierno es el más largo en este país, y los deportes de invierno son muy populares. De pequeño me puse los esquís por primera vez y me gustó mucho. Después de un tiempo, no me bastó con deslizarme por la colina con los esquís, y empecé a buscar algo más.

Muchos chicos de mi vecindario estaban construyendo pequeñas colinas de salto de esquí e intentaban imitar a sus ídolos. Sólo me llevó unos pocos intentos y después, ya no podía pensar en otra cosa que en saltar más alto y más lejos. Y así comenzó mi aventura en los saltos.

P. ¿Sentía pasión por otros deportes cuando era pequeño?

R. Me interesaba el deporte (en general) desde muy pequeño. Pero desde que recuerdo he estado interesado en los deportes de invierno y en el esquí alpino, pero el salto de esquí pronto se convirtió en mi mayor pasión. Sin embargo, soy un fan de muchas otras disciplinas hasta el día de hoy.

P. ¿Qué atletas admira y porqué razón?, de cualquier deporte/cualquier época.

R. Por supuesto, admiro a muchos atletas, como aficionado y también como deportista profesional, porque soy muy consciente del duro trabajo que les ha costado conseguirlo todo. Llevo años siguiendo la carrera de Roger Federer y me impresiona mucho. También admiro a Robert Kubica por su determinación, fortaleza y perseverancia en la consecución de sus objetivos.

P. ¿Qué logros deportivos le han impresionado este año y en los últimos cinco años? (cualquier deporte)

R. Definitivamente la defensa del Campeonato Mundial por el equipo polaco de voleibol!

P. ¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo para usted personalmente?

R. Mi principal objetivo es seguir haciendo lo que hago: saltar tan bien como pueda. ¿Y en una perspectiva más larga? Mantenerme en buena forma el mayor tiempo posible. El trabajo sobre uno mismo es siempre a largo plazo.