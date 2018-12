Javier Fernández: "No ha habido nada concreto que me haya obligado a dejarlo"

El patinador Javier Fernández (Madrid, 1991) se encuentra en el tránsito hacia una nueva vida fuera de la competición en el hielo. Sin embargo, eso no le ha restado compromiso con su deporte, al cual vuelve a dar visibilidad otro año más con el espectáculo 'Revolution On Ice'. EFE habló con él en exclusiva antes de que afronte dos días consecutivos en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Pregunta: Ha conseguido que el patinaje sobre hielo protagonice un show que cada vez sigue más gente. ¿Qué vamos a ver este año en 'Revolution On Ice'?

Respuesta: Este año tenemos artistas y patinadores en su mayoría diferentes, diferentes tipos de acrobacias, diferente producción de luz porque proyectamos dentro del hielo para que interactúen con los patinadores. Además tenemos a Carlos Jean, que al tener un DJ y productor musical hemos podido jugar mucho con el tema del sonido. Tenemos más gente, más coreografías, más entretenidas, más diferentes... le hemos dado un giro para que sea un espectáculo con el mismo nombre pero un producto diferente.

P: Vienen muchos patinadores afamados de todo el mundo. ¿Cómo se les convence para algo así?

R: Explicándoles un poco cómo, ellos están acostumbrados también a hacer espectáculos alrededor del mundo. Pero cuando les enseñas un producto, les enseñas un proyecto... además tampoco vienen gratis. A todos ellos les conozco personalmente y como yo siempre he ido a sus espectáculos, cuando les digo que yo tengo el mío ellos también quieren dar parte de su vida y su tiempo para venir aquí.

P: Ha anunciado que deja de competir pero aún le queda el Europeo. ¿Cómo se afronta la última gran cita sabiendo que ya no hay vuelta atrás? ¿Con presión o sin ella?

R: Con un poquito de presión pero sin excederse. Me hubiese gustado tener más tiempo de entrenamiento pero con los espectáculos es un poquito difícil. Estoy patinando, pero no entrenando a lo mejor al cien por cien. Con ganas de competir, de decir el adiós y de dedicarme a otras cosas. Espero además incansablemente unas vacaciones después del campeonato.

P: ¿Por qué dejarlo ahora?

R: Ha llegado el momento en general. No ha habido nada concreto que me haya obligado a dejarlo, he sido yo. He hecho mucho en mi carrera deportiva, he ganado lo que he tenido que ganar y he perdido lo que he tenido que perder. Prefiero dejarlo yo a que me deje el deporte

P: ¿Mira hacia atrás y cómo valora su legado? ¿Es consciente de que ha despertado mucho interés por una disciplina que hasta su llegada era casi desconocida en España?

R: Sí. Y además es una responsabilidad para intentar que este deporte siga a flote y evolucionando, que nuestros patinadores y nuestra gente tenga más posibilidades de mejorar y de tener pistas de hielo a su disposición. Y que esas pistas de hielo tengan apoyo. Es mucho trabajo y mucha dedicación pero creo que con el tiempo se puede conseguir todo.

P: ¿Qué le dice la palabra 'pionero'? ¿Se siente identificado con ella?

R: Sí. Ha habido otros patinadores pero para abrir un deporte a todo tu país creo que algo de pionero debes de tener. Eso sigue siendo una responsabilidad para intentar que este deporte no termine siendo otra vez minoritario.

P: ¿Cree que tiene en su país un reconocimiento acorde a los éxitos deportivos que deja tras de usted?

R: En los últimos dos años se ha visto que han cambiado mucho las cosas. Pero es cierto que tengo una trayectoria deportiva que empezó hace mucho. He ganado seis campeonatos de Europa, he sido dos veces campeón del mundo. Más la medalla olímpica. Si te vas atrás a lo mejor en algún momento ves que eras dos veces campeón de Europa y tu padre seguía pagándote la vida.

Creo que hay que concienciar en general a la gente. Somos muy buenos en muchos deportes y con la ayuda a los deportistas minoritarios se puede llegar a conseguir muchísimas cosas. Pero no puedo desmentir que la cosa tampoco ha mejorado mucho.

P: ¿Por dónde va a ir ahora el camino de Javier Fernández?

R: Tendré mis espectáculos, daré clases en seminarios y en campamentos de verano a niños. Y en un futuro me gustaría tener una pista de hielo o una escuela donde poder dar clases a todo aquel que quiera.