Gurbindo: "Creo que poco a poco vamos a ir a más"

Múnich (Alemania), 16 ene (EFE).- El lateral de la selección española de balonmano Eduardo Gurbindo pidió tranquilidad pese al irregular arranque del conjunto español, ya que como recalcó ve al equipo con capacidad y margen de mejora para seguir creciendo a lo largo del campeonato.



"Creo que poco a poco vamos a ir a más. Estamos con la misma mentalidad que el año pasado", aseguró Gurbindo en una entrevista concedida a la Agencia EFE, en la que el jugador navarro destacó las "ganas y el hambre de vencer" de un equipo español al que ve de nuevo peleando por las medallas.



Pregunta.- ¿Empieza ahora el verdadero Mundial?



Respuesta.- Es verdad que ahora nos llegan dos partidos muy complicados con Macedonia y Croacia, pero que nadie se equivoque esto empezó ya hace unos días, en un Mundial cada partido y cada acción cuentan y son importantes para el futuro.



P.- ¿Con qué sensaciones llega el equipo a estos dos últimos partidos de la primera fase?.



R.- Nosotros somos lo primeros que somos críticos con el equipo y creemos que podemos dar más, pero hay que estar tranquilos, porque esto es muy largo. Creo que poco a poco vamos a ir a más. Ya veremos lo que ocurre con Macedonia y Croacia, pero hasta ahora hemos cumplido con los objetivos.



P.- En los tres primeros partidos el juego del equipo se ha visto lastrado por los errores en el lanzamiento. ¿Les preocupa este problema?



R.- Es cierto que hemos fallado muchos lanzamientos, pero no es para ponerse nerviosos. En los partidos se pueden cometer errores, pero el que falla sabe que tiene el respaldo de todo el equipo, estamos todos unidos y el que falla sabe que va a tener otra oportunidad para resarcirse



P.- Igualmente el equipo ha dado la sensación de que no acabado de ajustar del todo la defensa.



R.- Creo que podemos mejorar mucho más en la faceta defensiva, que podemos dar más y tenemos que dar más si queremos hacer algo en este Mundial. Todavía faltan cosas por ajustar pero es la propia competición la que nos va a dar ese punto



P.- Llega a este Mundial tras estar varios meses parado por una lesión. ¿Cómo se está encontrando sobre la pista?



R.- Ha sido difícil porque no dejan de ser casi tres meses sin jugar. Durante ese período es verdad que he seguido entrenándome, pero no es lo mismo que competir. Pero estoy bien, me encuentro motivado y cada vez me voy sintiendo mucho mejor. Está claro que no es como el año pasado que venía muy rodado, pero sinceramente estoy mucho mejor de lo que pensaba



P.- ¿Está notando más esa falta de actividad en el ataque?



R.- Quizá sí que es en ataque donde tengo que recuperar un poco más las sensaciones, pero estoy convencido de que va a llegar, no estoy para nada preocupado. Me siento querido en el equipo, con confianza y voy a seguir intentándolo, no me importa fallar, porque sé que siempre tienes otra oportunidad



P.- ¿Cuáles son las claves para ganar a Madedonia?



R.- Es un equipo con el que es difícil jugar, sobre todo, cuando atacan siete para seis. Además tiene muy buenos jugadores, aunque si hay que centrarse en alguien es en Lazarov, porque él es el que maneja todo el juego. Es verdad que el año pasado les ganamos con comodidad, pero no fue un reflejo de lo que pueden llegar a dar. Creo que este año creo están jugando mucho mejor.



P.- Un Larazov al que conoce a la perfección tras compartir vestuario con él en el Barcelona y el Nantes. ¿Le ve con un papel más de organizador con la selección macedonia que de lanzador?



R.- Hace de todo, es un jugador muy completo. Decide bien, sabe cuando tiene que lanzar, sabe cuando tiene que pasar, es un jugador muy inteligente



P.- ¿Cómo se contrarresta el ataque siete contra seis que propone Macedonia durante todo el partido?



R.- No nos tenemos que obsesionar. Sabemos que si hacemos las cosas bien en defensa vamos a recuperar balones y vamos a poder meter goles de contraataque. Entonces vamos a estar juntos, con confianza atrás, que es desde donde empieza todo y luego en ataque tenemos que estar tranquilos, porque sabemos lo que tenemos que hacer



P.- Y tras Macedonia, mañana llega Croacia, un equipo que está jugando muy bien en este Mundial.



R.- Está claro que el año pasado no hicieron un buen papel en el Europeo que jugaron en casa y un poco están obligados a tener un buen resultado en este Mundial. Sabemos lo peligrosos que son, de hecho, en el último Mundial nos echaron en los cuartos de final, pero ya habrá tiempo de pensar en Croacia



P.- ¿Se ve con una medalla al final del campeonato?



R.- Sí, sí que la veo. En todas las competiciones que hemos jugado siempre he visto al equipo con hambre, con ganas de vencer y con opciones de obtener una medalla. Pero esto es muy largo y ahora es imposible hablar de lo que va a hacer o no el equipo, pero estamos con la misma mentalidad que el año pasado.



Javier Villanueva