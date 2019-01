España, Croacia y Suecia sellan su billete para la segunda fase

Las selecciones de España, Croacia y Suecia sellaron su billete para la segunda fase del Mundial de Alemania y Dinamarca tras sumar una nueva victoria en el torneo, en una jornada en la que Argentina mantuvo vivas sus opciones de clasificación al imponerse por 26-33 a Angola.

Un triunfo que el conjunto sudamericano, dirigido por el español Manolo Cadenas, cimentó en el contundente parcial de 5-1 que logró en los últimos cinco minutos del primer tiempo y que permitió a los "Gladiadores" alcanzar el descanso con una renta de cinco goles (12-17).

Diferencia que la selección argentina, en la que destacó el central Pablo Simonet, autor de siete dianas, gestionó con oficio en la segunda mitad como reflejó el 26-33 final, que permite a los albicelestes llegar a la última jornada, en la que se medirá con Catar, con opciones de acceder a la siguiente ronda.

Segunda fase en la que también estará la selección española de balonmano, que este miércoles se aseguró acceder al siguiente turno con, al menos, dos puntos en su casillero, tras doblegar a Macedonia por 21-32. Un demoledor parcial de 5-0 en los primeros tres minutos de la segunda mitad, que obligó a renunciar a su ya tradicional ataque siete contra seis, disparó hasta seis tantos (12-18) la ventaja del equipo español. Diferencia que llevó a Macedonia a izar la bandera blanca, pensando en el partido que le enfrentará mañana con Islandia, que hoy ganó (21-25) con más apuros de los previstos a Japón, en un choque en el que balcánicos y nórdicos se jugarán la última plaza en juego para la segunda fase en el grupo B.

También selló su billete para el segundo turno la selección de Croacia, que certificó su presencia entre los doce mejores equipos del torneo con una plácida victoria 32-20 sobre Baréin. De hecho, el partido no pasó de la condición de simple entrenamiento para el equipo balcánico, que no utilizó ni un solo segundo a titulares como el central Domagoj Duvnaj, el lateral Luka Stepancic o el portero Marin Sego. Y ni falta que le hizo a los de Lino Cervar a los que le bastó con la paradas del portero Ivan Stevanovic y los goles del extremo Manuel Strlek, máximo realizador del partido con once dianas, para firmar una goleada, que le permitirá jugarse mañana con España la primera plaza del grupo B y lo más importante acceder a la segunda fase con cuatro puntos, el máximo posible.

El mismo objetivo de Suecia, que tras asegurarse este miércoles el billete para el segundo turno, tras vencer por 22-23 a Catar, en un duelo en el que pese al ajustado marcador final, el equipo árabe nunca tuvo opción de ganar. Para ello, la selección sueca deberá vencer mañana a una Hungría, que pese a que hoy no pudo pasa del empate (30-30) ante Egipto, tratará de arrebatar a los escandinavos el primer puesto del grupo D.