Laura Barquero y Aritz Maestu, al programa libres con la novena mejor nota

Redacción Deportes, 23 ene (EFE).- Los españoles Laura Barquero y Aritz Maestu accedieron al programa libre de la competición de parejas de los Europeos de patinaje artístico de Minsk de tras clasificarse este miércoles novenos de once participantes en el programa corto.



Bajo los sones del 'Buona Sera Signorina' de Fred Buscaglione, Barquero y Maestu firmaron una nota de 53,89 puntos, lejos de su mejor marca, los 55,37 logrados el pasado 9 de noviembre en el Trofeo NHK de 2018, disputado en Hiroshima (Japón) y en el que acabaron sextos.



Lideran la general los franceses Vanessa James y Morgan Cipres con una nota de 76,55, nueva mejor marca personal en un corto y que mejora los 74,51 que obtuvieron el 26 de octubre pasado en el Skate Canadá. James y Cires se colgaron el bronce en 2017 en los Europeos de Ostrava.



Superaron a los actuales subcampeones del mundo, campeones de Europa los dos últimos años y medallistas de bronce en 2015 y 2016, los rusos Evgenia Tarasova y Vladimir Morozov, que fueron segundos con 73,90, cuando acreditan un 78,47, firmado en la Copa Rostelecom de 2018.



Completan el podio provisional, con 73,70, los italianos Nicole della Monica y Matteo Guarise. Con 'Never Tear Us Apart' de Joe Cocker batieron su anterior récord en un programa corto, que eran los 72,32 logrados en la última Rostelecom.



El programa libre se disputa este jueves desde las 17.25 CET para conocer el nombre de los nuevos campeones continentales.



La madrileña y el donostiarra, undécimos en los Europeos de 2018, lo harán con un programa basado en la banda sonora de '2046', de Shigeru Umebayashi.



Este jueves también se disputará el programa corto masculino con la presencia del español Javier Fernández, que aspira a una séptima corona europea consecutiva en los campeonatos continentales en los que dirá el adiós a la competición.