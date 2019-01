Ilic: "A seis meses el reto es logístico, las obras las tenemos controladas"

Madrid, 25 ene (EFE).- Neven Ilic, presidente de Panam Sports, no tiene "ninguna duda" de que las infraestructuras deportivas "estarán completamente terminadas" cuando el próximo 26 de julio se inauguren los Juegos Panamericanos de Lima. El reto, ahora, es otro y "tiene que ver con la logística": la imprescindible para convertir la cita en "un producto de excelencia".

Esto exige, dijo Ilic, ofrecer a "atletas, técnicos, dirigentes y autoridades" una "experiencia de primer nivel" en los estadios, los alojamientos y los traslados. Algo "fácil de decir, pero no tan simple de hacer", teniendo en cuenta que los Juegos reunirán 39 deportes, once más que los Juegos Olímpicos.

Presidente de Panam Sports, antes ODEPA, desde abril de 2017, Neven Ilic (Antofagasta, Chile, 1962) admitió a Efe, a seis meses de la gran competición continental, que ese programa es "desproporcionado" y se aprobó sin tener en cuenta su impacto para el comité organizador. En el futuro habrá cambios.

P. ¿Está garantizada la conclusión de las infraestructuras deportivas para los Juegos de Lima o habrá que modificar a la baja las exigencias de algunos estadios?

R. No hay modificaciones. A seis meses ninguna construcción admite ningún tipo de modificación. Estamos muy, muy optimistas. Hace año y medio planificamos en detalle cómo tenía que avanzar cada una de las obras y debemos reconocer el tremendo trabajo que ha hecho el comité organizador, porque han seguido el programa que teníamos establecido.

Las obras son de gran calidad, no tengo ninguna duda de que van a estar completamente terminadas y con un altísimo estándar para los Juegos. Creo que este es un legado maravilloso para el Perú. Muchos países en nuestra región no han invertido durante muchos años en infraestructura deportiva. Y unos Juegos Panamericanos entregan a un país como Perú la oportunidad de dejar un legado de infraestructuras de gran nivel.

Desde nuestro punto de vista estamos contentos, porque lo que queda para el Perú queda para toda la vida. Sin estos Juegos lo más probable es que nunca hubiera tenido Perú el nivel y la calidad de los recintos deportivos que va a tener en 39 deportes.

P. ¿Todas esas instalaciones tienen asegurado su uso posterior?

R. Creo yo que, como principio, si queremos invitar a los jóvenes a que trabajen en el deporte tenemos que ser capaces de ofrecer unas infraestructuras deportivas dignas, cómodas y seguras. Cómo se sigue adelante con esto, es un desafío de los gobiernos, de los estados, de las instituciones que tienen que ver con el deporte. Hoy día el Perú tiene todas las condiciones para iniciar programas deportivos a largo plazo, masivos, para invitar a la juventud y los niños a integrarse de la mejor manera. Eso tiene que ver con políticas de gobierno, políticas de Estado.

Muchas veces los comités olímpicos no tenemos las armas para generar este tipo de cambios, que son culturales. En el Perú van a quedar todas las condiciones. Van a quedar las infraestructuras, va a quedar el amor del pueblo por una competencia maravillosa. Creo que los peruanos se van a sentir orgullosos de lo que hicieron. Pero el futuro depende de las decisiones que se tomen, de cómo los gobiernos quieren hacer que el deporte sea importante en el desarrollo de su sociedad. Es un desafío. Perú tiene una gran oportunidad, tiene que tomarla.

P. La reciente reunión de Panam Sports en Miami incidió en la necesidad de reducir el costo de los Juegos (unos 1.300 millones de dólares en Lima). ¿La inversión necesaria es exagerada?

R. Nosotros creemos que los Juegos Panamericanos tienen que tener una dimensión y un costo racionales. Y creo que en esta ocasión, en Lima 2019, hubo a un aumento a mi juicio un poco desproporcionado de la cantidad de deportes. Se aprobaron 39 deportes sin un estudio claro de cuál iba a ser el impacto para la ciudad y el comité organizador. Y la verdad es que la consecuencia es un aumento en el gasto en infraestructuras, en la Villa, en los traslados. Estamos en contra de que el costo de los Juegos Panamericanos sea un impacto grande para la economía de los países.

La solución se ha estudiado en dos áreas: darle un tiempo razonable de organización al país, cinco años, de modo que la inversión sea paulatina, y estudiar cuáles son los deportes que queremos tener.

Nosotros estamos a favor de que los Juegos sean un aporte, que no sean un gasto excesivo para ninguna ciudad, sino un legado que permita que los países crezcan y sigan desarrollándose. Pero sin un impacto económico importante, sobre todo para países de nuestra región, que tienen muchas áreas donde invertir. Es la realidad de nuestro continente.

P. Entonces, ¿la tendencia es que en el futuro el programa deportivo de los Panamericanos sea un calco de los Olímpicos?

R. No una copia total. Nuestro espíritu es mantener los deportes estables que tiene el Movimiento Olímpico, los que van a estar en los próximos Juegos, y sumar cuatro o seis que sean importantes para el país organizador o para el desarrollo de nuestra región. Eso lo discutimos en Miami y quedamos en 30 días para seguir racionalizándolo y tomar decisiones finales en el Ejecutivo de Panam Sports, en Costa Rica en marzo.

Vamos a potenciar los deportes en los que creemos que nuestros deportistas son más fuertes. Cuáles sumar, es un tema de discusión.

P. A seis meses exactos para los Juegos de Lima, ¿cuáles deben ser las prioridades para el Comité Organizador?

R. Tienen que ver con la logística. Lo que tiene que ver con infraestructuras lo tenemos bien manejado y controlado. No tengo ninguna duda de que van a llegar a tiempo todas. Pero la aportación de los Juegos es un desafío logístico de marca mayor. Tenemos a más de 10.000 personas entre deportistas y entrenadores, tenemos dirigentes, tenemos autoridades. A todos esos grupos tenemos que entregarles una linda experiencia de haber asistido a los Juegos. Eso tiene que ver con tener mucho cuidado con el transporte, con la alimentación, con la experiencia en el mismo estadio, con la calidad de la competencia deportiva. Porque al final lo que estamos mostrando es nuestro mejor producto.

Queremos que la gente se quede en su mente con un producto de excelencia, de alta calidad. Todo nuestro esfuerzo está enfocado a cómo hacer que la experiencia de todas las personas que asistan a los Juegos sea de primer nivel. En palabras suena simple, pero no es tan simple. Todos nuestros equipos están dedicados a cada uno de los detalles.

P: Y ahora, además, Panam Sports se embarca en la organización de unos Juegos Panamericanos Júnior a partir de 2021. ¿Cómo está de avanzado ese proyecto y qué ciudades son aspirantes?

R. El proyecto de los Juegos Júnior es muy emblemático. Nuestra región, en general, no tiene un cuidado especial ni una inversión en lo que llamamos generación del futuro. Un chico que cumple 18 años no tiene el apoyo para crecer en esa transición, fundamentalmente porque no hay competencias relevantes. Saltamos de los 18 años a la categoría de adultos y un chico de 18 años no tiene las condiciones para competir a nivel adulto.

La idea es hacer unos Juegos hasta 21 o 22 años, de modo que al chico de 18 tenga una luz en el camino que le incite a él a seguir y a los estados a seguir invirtiendo porque hay una competencia relevante. A la vez, el que gane medalla de oro va a clasificar directamente para los Juegos Panamericanos, con lo cual ya estamos dando un motivo al atleta, a los padres, al entrenador, al Estado, para seguir.

Estamos esperando propuestas de varios países, Colombia, México y El Salvador, que deben llegar a finales de mes, entre las cuales tomaremos una decisión a finales de marzo.