Regino Hernández: "La medalla olímpica no me cambió, sigo siendo el mismo"

Regino Hernández: "La medalla olímpica no me cambió, sigo siendo el mismo"

Madrid, 30 ene (EFE).- Días antes de que le emulara el patinador Javier Fernández, el ceutí de la andaluza Regino Hernández puso fin, en los Juegos de PyeongChang (Corea del Sur), al periplo de 26 años sin ganar medalla olímpica invernal de España, que había festejado su último trofeo gracias a la madrileña Blanca Fernández Ochoa en el eslalon de esquí alpino de Albertville'92 (Francia).



En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Solitude (Utah, Estados Unidos), Regino, bronce olímpico de 'boardercross' de snowboard, el año pasado, en PyeongChang; y plata por equipos -junto al vasco Lucas Eguibar- en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada), hace dos; explica cómo afronta la prueba del próximo viernes, la más importante de esta temporada.



Pregunta: Hizo historia el año pasado con su bronce olímpico. ¿Esto le da más presión o se la quita, con miras a estos Mundiales? ¿O da igual?



Respuesta: La verdad es que no me siento más presionado. Esto es 'boardercross' y, aunque seas el mejor del mundo, compites con cinco más en cada serie. Y puedes tener mala suerte y caerte.



P: ¿Qué tal discurrieron los pasados días? ¿Cómo fue la concentración previa al Mundial, en Colorado?



R: Muy bien. Hemos estado entrenando en altura para acostumbrar el cuerpo para la competición.



P: Ahora están en Utah. ¿Qué tal es Solitude? ¿Le gusta la estación?



R: Lo que he visto hasta ahora, sí. Esto es Estados Unidos y aquí siempre es todo a lo grande (ríe).



P: ¿Cómo es el circuito de competición? ¿Le gusta?



R: Todavía no hemos podido probarlo, sólo ha sido el test del circuito y hasta que no haga alguna bajada no lo sabré.



P: ¿Vaultier sigue siendo el hombre a batir? ¿Cuáles serán los otros favoritos, a su entender, para la prueba de este viernes?



R: Esta claro que el francés es el número uno, pero nadie es invencible en este deporte. Cualquiera de los que estamos en el 'top 15' somos objetivos a batir.



P: Habiéndose disputado tan sólo dos pruebas de la Copa del Mundo, ¿es más abierto el Mundial, por ese motivo? ¿O no tiene nada que ver?



R: Sólo hemos disputados dos pruebas, porque algunas se han caído del calendario por falta de presupuesto; y otras se han cancelado por falta de nieve.



Pero no tendrá nada que ver. Es lo mismo.



P: A principios de esta temporada, usted y Lucas Eguibar protagonizaron una polémica con los dirigentes de su federación por el asunto del 'skiman'. Ustedes querían seguir con (el italiano) Gianluca Trionte, pero no lo renovaron. ¿Se arreglan con Hilario Sánchez, o esperan aún un nuevo 'skiman'?



R: Hilario ha demostrado que es un gran 'skiman', simplemente que no tiene experiencia en 'boardercross'.



Supuestamente, la federación dijo que para el Mundial tendría ayuda, para poder aprender y ver cómo son los tiempos; y otros aspectos del circuito de 'boardercross'. Sobre el papel, en este Mundial íbamos a contar con otro 'skiman', presumiblemente de aquí, de Estados Unidos. Alguien que conociese bien este tipo de nieve.



Pero, finalmente, no sé quién tomó la decisión de que no era necesario. Aunque Lucas (Eguibar) y yo no fuimos.



P: ¿Esto le extrañó?



R: La verdad es que sí, porque en la reunión que tuvimos con ellos habíamos quedado en esto. Y yo les creí.



Pero se ve que alguien en la federación decidió que al final no era necesario que viniera el otro tipo.



P: Su medalla en Corea del Sur fue todo un bombazo. ¿En qué medida le ha cambiado a usted el bronce que ganó en los Juegos de PyeongChang?



R: En ninguna. Sigo siendo el mismo y sigo haciendo las mismas cosas que me gustaban antes de la medalla.



P: ¿Cómo llega al Mundial?



R: Todo lo bien que puedo. Arrastro problemas de rodilla desde hace algo más de un año, a causa de que tengo el menisco muy, muy desgastado. Pero ya el año pasado me lo pasé compitiendo en cada prueba con vendajes para sufrir menos.



P: En los Mundiales de Sierra Nevada ganó para España la plata por equipos junto a Lucas Eguibar. Pero a partir de ahora el relevo será mixto y las opciones a una segunda medalla, tanto en Mundiales, como en Juegos, desaparecen. Para ustedes, una auténtica faena, ¿no?



R: La verdad es que sí lo es. Pero, al fin y al cabo, no somos nosotros los que elegimos. Aunque no muchos equipos están contentos con este cambio.



Adrian R. Huber