El pelotero panameño Camargo intentará asegurar su puesto con los Bravos de Atlanta

Panamá, 5 feb (EFE).- El tercera base de los Bravos de Atlanta, Johan Camargo, dijo este martes en Panamá que para la próxima temporada en las Grandes Ligas buscará estar enfocado en mantener su rendimiento y luchar por un puesto.

Camargo, que habló con la prensa tras realizar el lanzamiento de honor previo al juego de Panamá ante República Dominicana en la segunda jornada de la Serie del Caribe, indicó que básicamente lo que hará es "mantener el enfoque, la motivación de querer jugar todos los días y conseguir un puesto (fijo en la alineación)".

"Después que esté en el line up, más que todo eso es lo que se busca, no busco dónde jugar, sino estar en el line up", añadió Camargo.

Sobre la reciente adquisición de Josh Donaldson por los Bravos, Camargo lo describió como "un jugador de mucha experiencia" y que tendrá la oportunidad este año de "aprender mucho de él".

Recordó que el equipo funcionó el año pasado "como una familia, o sea, se creó un equipo más que todo, y ahora con él estamos ahí y queremos más y más, y sacarle provecho a todo lo que nos pueda enseñar".

El panameño debutó con los Bravos de Alanta el 11 de abril de 2017, conectando 23 jonrones y un promedio de bateo de .281.

Sobre la participación de Panamá en la Serie del Caribe, Camargo exhortó a la fanaticada panameña "a que venga a apoyar el equipo, pues, de verdad, como país necesitamos de eso y ahora más que viene creciendo el béisbol".

Destacó que espera que la novena panameña "dé el todo por el todo, aunque sabemos que es una serie muy caliente, con equipos como Dominicana, y los demás que también son muy fuertes".

Sobre el hecho de que la Serie del Caribe haya regresado a Panamá, Camargo dijo que para él es un orgullo que hayan tomado la decisión de hacerla en Panamá, lo cual, señaló, "le da al país un nombre", y afirmó que "en un futuro, Dios primero, estaré en esa posición que están ellos" ahora.

También se refirió a su compatriota Mariano Rivera, que el 21 de julio próximo entrará al Salón de la Fama, tras ser el primer jugador electo con el 100 % de las boletas, expresó que el excerrador de los Yanquis de Nueva York "es un gran ejemplo, un hombre que desde pequeño seguí y que ha sido una gran influencia en mi vida".

Rivera fue homenajeado este lunes en el inicio de la 61 Serie del Caribe con el lanzamiento de la primera bola del importante torneo regional.