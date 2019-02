"Con Vizquel es con quien más me disfrute el partido", dijo Roberto Alomar

Panamá, 9 feb (EFE).- El salón de la Fama del béisbol de la MLB puertorriqueño Roberto Alomar manifestó este sábado que con el paracorto con el que más disfrutó jugar fue con el venezolano Omar Vizquel en los Indios de Cleveland.

"Yo siempre lo he dicho y lo diré, Omar Vizquel era el mejor campocorto con que he jugado. En cuanto a la combinación, pero también le tengo mucho respeto a Carl Ripken. He jugado con Mike Bordick, uno de los mejores en cuanto a defensa, he jugado con Tony Fernández, pero con Vizquel es con el que más me disfrute el partido", dijo en la capital panameña.

Sobre la posible inducción de Omar Vizquel al Salón de la Fama, Alomar señaló que dependerá de los escritores, pero "creo que en tres o cuatro años lo veremos entrar".

El puertorriqueño aprobó la selección del panameño Mariano Rivera al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, señalando "si uno le va a dar el 100% a alguien, creo que Mariano Rivera se lo merece".

"Lo de Mariano (Rivera) es algo impresionante. Hay que entender que Mariano Rivera, para mi, es uno de los mejores cerradores que me he enfrentado y bien merecido. Mariano no fue solamente un buen jugador sino es una buena persona", reiteró el múltiple ganador del guante de oro en la segunda base.

Se mostró contento y orgulloso con que Edgar Martínez vaya a entrar al Salón de la Fama de la MLB, en julio próximo junto con Mariano Rivera, Roy Halladay y Mike Mussina.

"Esperó 10 años, pero finalmente se dio la noticia, yo tuve la oportunidad de hablar con él cuando le dieron la noticia y le dije 'me siento orgulloso, porque esperaste mucho tiempo, pero ya estamos en Cooperstown'", comentó.

Roberto Alomar rememoró ese campeonato de la Serie del Caribe con los Senadores de San Juan, de manera jocosa el ligamayorista señaló que recuerda mucho "que ganamos".

"Fue un equipo bien impresionante. Ganamos el campeonato y lo mejor que hicimos frente a nuestra gente", manifestó.

Los Senadores en ese año 1995 armó un equipo para ser campeón, junto a Alomar jugaron Juan "Igor" González, Carlos Baerga, Edgar Martínez, Bernie Williams, Rubén "El Indio" Sierra, Carmelo Martínez, Carlos Delgado y el campo corto Ray Sánchez,

Para 2020, Puerto Rico acogerá el torneo de pelota del Caribe, algo que el pelotero ve con buenos ojos, porque sería un aliciente para una isla bastante golpeada por fenómenos climáticos.

"Para Puerto Rico es una noticia positiva, hemos pasado por muchas bajas en los últimos años por los huracanes María e Irma, esta noticia es positiva para la gente y para que los niños puedan ir a esos partidos y se lo disfruten", agregó.

Sobre el desempeño de Puerto Rico en la serie del Caribe en Panamá, que venía a defender la corona, el ex grandes ligas apuntó que "no siempre se puede ganar" porque "no es fácil, tienes años buenos y años malos".

Para Alomar la admisión de Panamá y otros países a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) es cuestión de tiempo.

"Creo que sí, en Panamá hay mucho talento, yo creo que hay que darle la oportunidad no solo a Panamá, sino también a otros equipos, entre esos Nicaragua y Colombia, pero veremos lo que pasa",

Descartó dirigir algún equipo de béisbol, y dijo "gracias a Dios estoy bien, trabajo como asesor del equipo de Azulejos de Toronto y con las Grandes Ligas".

A Alomar no le gusta mucho los cambios que se hacen al reglamento de las Grandes Ligas, aunque aceptó hacerlo para que "el juego sea más atractivo para la juventud, para que vayan al estadio y no terminen dormidos".

El pelotero acotó que el béisbol le ha dejado mucho recuerdos, pero atesora más los títulos en las Mayores, con los Azulejos de Toronto.

"Con Puerto Rico, ganar la Serie del Caribe es la más importante, pero el sueño de cualquier pelotero es ganar aunque sea una vez una Serie Mundial, no ganamos una, sino dos, fue un sueño que siempre va a recordar".

El pelotero boricua, que jugó 17 temporadas en la gran carpa y fue 12 veces elegido para el Juego de las Estrellas y 10 veces guante de oro, hizo hoy el lanzamiento de honor previo al partido entre Puerto Rico y Panamá, en la Serie Mundial que se realiza en la capital panameña.