Lydia Valentín, elegida por segundo año consecutivo mejor halterófila del año

Madrid, 11 feb (EFE).- La española Lydia Valentín, campeona olímpica en 2012 y doble campeona del mundo en 2017 y 2018, ha sido designada, por segundo año consecutivo, como mejor halterófila del año por la federación internacional de este deporte (IWF).



Valentín ha obtenido 13.000 votos mientras que en segunda posición ha quedado la china Kuo Hsing-Chun y, en tercera, la rusa Tatiana Kashirina.



En categoría masculina, el georgiano Lasha Talakhadze, también repite galardón tras el que recibiese en 2017.



El trofeo acreditativo, con el nombre "Jenö Boskovics Lifter of the Year" será entregado a Lydia y a Lasha en una gala que todavía no tiene establecida fecha y lugar.