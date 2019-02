Carolina Marín: "Cuando me dijeron que el cruzado estaba roto me rompí yo"

Carolina Marín: "Cuando me dijeron que el cruzado estaba roto me rompí yo"

Madrid, 18 feb (EFE).- La española Carolina Marín, vigente campeona olímpica, mundial y europea de bádminton, confesó este lunes que en el momento en que le comunicaron que tenía roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha se rompió ella, aunque tras dos días que fueron "muy duros" cambió su mentalidad.

En una rueda de prensa celebrada en la sede del Consejo Superior de Deportes, Carolina Marín rechazó las prisas en su recuperación, porque los plazos varían entre los seis y los ocho meses, pero plasmó su deseo de "conseguir una medalla" en los Juegos de Tokio.

"La motivación sigue estando ahí, no se nos ha ido. Ha habido dolor y sufrimiento y queda mucho por sufrir, pero tengo claro el objetivo", subrayó la onubense, tres veces campeona del mundo.

Apenas tres semanas después de su fatal caída en la final del Masters de Indonesia, Carolina Marín irrumpió en uno de los salones del edificio principal del Consejo Superior de Deportes con dos muletas y dispuesta a seguir dando pasos hacia su recuperación.

La onubense se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado 27 de enero, en el transcurso del choque ante la india Saina Nehwal. Dos días después, fue operada en la Clínica Cemtro de Madrid por los doctores Pedro Guillén, Tomás Fernández Jaén, Ramón Navarro e Isabel Guillén.

Este martes, por tanto, se cumplen tres semanas de la operación.

"No estoy en las mejores condiciones, pero bueno", bromeó Carolina Marín en el inicio de su comparecencia, arropada por su entrenador Fernando Rivas y algunos de sus compañeros.

"Los dos primeros días fueron horribles. Tuve bastantes nervios, más que miedo", abundó.

Saber que "solo" tenía roto el ligamento cruzado le hizo cambiar el pensamiento, consciente de que necesita tener una mentalidad positiva para recuperarse "lo más rápido posible".

Su participación en el Mundial de Basilea (Suiza) a finales de agosto, no obstante, es incierta. Según manifestó Fernando Rivas a EFE, no forzarán los plazos para estar en esa cita.

"Recuerdo que el día que me rompí no paraba de llorar en la camilla del pabellón y le dije a Fernando que quería volver a competir cuando estuviera segura al 200 por cien, cuando mi rodilla estuviera igual de bien que la otra. He escuchado que esto son seis, siete u ocho meses. Yo no me marco un tiempo. El tiempo va a ser cuando mi confianza y mi rodilla estén al 200 por cien. Si llegamos al Mundial, llegamos. Si no, nada", remarcó la jugadora.

En ese sentido, Carolina Marín tiene claro que debe encarar el proceso de su recuperación "con paciencia". Aunque no tiene mucha, según dijo, le ayuda estar cerca de sus compañeros en el pabellón y haber iniciado el trabajo táctico y de visualización, en la medida en que se lo permite la rodilla, así como el trabajo psicológico.

"Lo interesante es que hay muchísimas cosas que no hemos hecho mientras estaba sana, por el propio calendario. Sin embargo, ahora lo hemos tomado como una oportunidad para transformar técnicamente a Carolina y para ampliar el abanico táctico. La verdad es que está respondiendo muy bien. Vendrán momentos difíciles, pero juntos los vamos a superar con la mirada puesta en Tokio", indicó Rivas.

El entrenador de la vigente campeona olímpica expuso asimismo que en esta nueva etapa el ejemplo de Carolina Marín está "más presente que nunca para sus compañeros".

"Ante la adversidad sigue entrenando más que ellos. Siempre ha sido un ejemplo, en la competición y en el entrenamiento, y ahora lo es mucho más. Está liderando al grupo desde el ejemplo y ese es el mensaje más grande que le puede llegar a los compañeros", sentenció.

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, se mostró "convencida" de que Carolina Marín "se va a recuperar" y de que va a "regresar a lo más alto", por su "afán de superación, trabajo, esfuerzo y constancia".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, coincidió en su visión: "Sabemos de tu espíritu de lucha y de tu sacrificio porque estamos contigo desde hace años. La lucha y moral que pones en tus competiciones la vas a seguir poniendo ahora. En Tokio esperamos seguir sufriendo contigo hacia las medallas. Todos los españoles estamos detrás empujándote. Enseguida te volveremos a ver y será historia este rato de tu lesión".

Al acto también acudieron representantes de Iberdrola, Toyota y Meliá, patrocinadores de Carolina Marín.