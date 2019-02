Txikon vuelve a subir con el objetivo puesto en el campo 3 del K-2

Bilbao, 23 feb (EFE).- La expedición de Alex Txikon, montañero vizcaíno que intenta convertirse en el primero de la historia en alcanzar en invierno la cima del K2, ha vuelto a la escalada tras pasar todo el mes en el campo base por el mal tiempo, con el objetivo puesto en llegar a montar el campo 3.

Según ha informado su equipo de apoyo, este sábado, Txikon y su equipo han partido desde el campo base -a cinco mil metros- con la intención de seguir equipando el camino hacia la cima del K2.

A las diez de la mañana hora española se encuentra a 5.870 metros, cerca del campo 1.

Tras equipar a finales de enero en dos días hasta el campo 2, durante todo febrero el tiempo no les ha dado tregua impidiéndoles continuar el equipamiento de la vía. Ahora, después de los vendavales soportados parece que la meteorología da un respiro y han decidido volver a la montaña para seguir equipando.

No obstante, viéndolo desde el campo base no parece que el tiempo ofrezca la calma que se preveía estos días; en palabras del vizcaíno "los que estamos aquí no vemos que llegue ninguna buena ventana".

De todas formas, han partido para ver "de lo que somos capaces, aunque probablemente no pasaremos muchos días en altura". El objetivo principal de esta salida es equipar hasta el campo 3.