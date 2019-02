DeGrom asegura que se siente preparado para la temporada regular

Port St. Lucie (Florida, EE.UU.), 24 feb (EFE).- El lanzador estelar de los Mets de Nueva York, Jacob deGrom, tiene promedio de efectividad de 9.00 después de su primer juego sobre la lomita, pero dice que se siente confiado en mejorar su trabajo.

El ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional lanzó una entrada y abandonó el montículo luego de recibir un sencillo impulsor de Tyler White ante una bola rápida de 97 millas por hora en una por 1-10 contra los Astros de Houston.

DeGrom, de 30 años de edad, permitió dos hits e hizo 14 de sus 17 lanzamientos para la zona del strike.

El derecho de los Mets tuvo algunos obstáculos hace un año que le impidieron obtener el visto bueno del piloto Mickey Callaway.

El lanzador abandonó el campamento para estar con su esposa por el nacimiento de su hija y luego se enfrentó a rigidez en el brazo después de su regreso, retrasando aún más su progreso.

"Esta vez todo va marchando bien, siento que me estoy desarrollando bien porque no he dejado de entrenador, prácticamente desde octubre empecé mis prácticas, así que ahora me siento listo para lo que venga", dijo el lanzador.