Arenado celebra un nuevo contrato con el deseo de permanecer "siempre" con los Rockies

Scottsdale (Arizona, EE.UU.), 27 feb (EFE).- El estelar tercera base cubano puertorriqueño Nolan Arenado ofreció su primera conferencia de prensa tras anunciar de manera oficial la firma de una extensión de contrato por ocho temporadas con los Rockies de Colorado y con el deseo de acabar su carrera en la misma franquicia.

Además de rechazar categóricamente que hubiese pensado convertirse en agente libre cuando finalizase esta temporada que va a comenzar el próximo mes de marzo.

"Mi corazón siempre estuvo aquí", declaró Arenado, un día después de aceptar un contrato de ocho años por 260 millones de dólares.

El acuerdo de Arenado tiene un valor anual promedio de 32,5 millones, el segundo más alto después del lanzador derecho Zack Greinke, de 34,2 millones, recibido como parte de un contrato de 206,5 millones con los Diamondbacks de Arizona que comenzó en 2016.

Arenado recibió también una cláusula que le permite vetar cualquier tipo de traspaso por lo que su continuidad con los Rockies siempre va a depender de su persona.

El tercera base dijo que quiere seguir los pasos de Todd Helton, de Colorado, y Derek Jeter, de los Yanquis de Nueva York, que pasaron toda su carrera en las mayores en un solo equipo.

Arenado, que el próximo 16 de abril cumple 28 años, destacó que el mercado de agentes libres de las últimas dos temporadas no fue un gran factor, pero "obviamente uno piensa en eso".

El tercera base dominicano Manny Machado esperó hasta la semana pasada para alcanzar un acuerdo de 10 años por 300 millones con los Padres de San Diego, y el jardinero Bryce Harper sigue disponible en el mercado, aunque se espera que sea el próximo que logre un contrato que también se coloque entre los mejores de todos los tiempos.

"No hago lo que todo mundo hace. Nunca lo he hecho", comentó Arenado. "Siempre me guío por lo que creo que es lo mejor para todos desde la mayor ética profesional y personal".

Arenado aceptó en enero un contrato de un año por 26 millones con los Rockies. Su nuevo acuerdo mantiene ese salario, establece pagos de 35 millones al año del 2020 al 2024, 32 millones en 2025 y 27 millones en 2026.

Después de la temporada del 2021 deberá decidir si continúa o no con el resto del contrato, pero Arenado ya adelantó que no tiene ningún interés en salirse del mismo.

"Hemos trabajado un contrato serio y responsable por ambas partes que además beneficia a los intereses deportivos de equipo y en consecuencia al de todos los seguidores de los Rockies", subrayó Arenado.

También podrá devengar 25.000 dólares adicionales cada vez que sea elegido para el Juego de Estrellas o que gane un Guante de Oro, 50.000 dólares si gana un Bate de Plata, 75.000 dólares si gana el Jugador Más Valioso (MVP) de la serie de campeonato de la Liga Nacional.

Otro bono de 75.000 dólares si gana el MVP de la Serie Mundial, 100.000 dólares si es proclamado MVP de la Liga Nacional y 50.000 dólares si queda entre el segundo y quinto puesto en la votación, y 100.000 dólares si gana el premio al jugador por el regreso del año.

"Se trata de incentivos económicos que te pueden compensar, pero lo que realmente te motiva a conseguir ese tipo de reconocimientos es el deseo profesional de rendir al máximo dentro del diamante", valoró Arenado.

"Conseguir triunfos para el equipo, luchar por llegar a la Serie Mundial y lograr el título de campeón es el sueño de todo pelotero y eso es lo que buscaremos con todo el equipo, ahora, más que nunca".

Los Rockies, que no han ganado nunca la Serie Mundial, la pasada temporada clasificaron a los playoffs por segunda temporada consecutiva, pero fueron eliminados por los Cerveceros de Milwaukee.

El equipo de Colorado también confirmó la extensión de contrato por tres temporadas más que le habían dado al manejador Bud Blacks, quien estará ligado a la franquicia hasta el 2022.

"Creo que son las mejores noticias que podíamos tener dentro del equipo de cara al inicio de la nueva temporada", declaró Blacks. "Darle continuidad al proyecto que hemos iniciado es un elemento clave de cara a conseguir los mejores resultados finales".