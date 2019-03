Voluntarios enseñan a esquiar a discapacitados en las montañas macedonias

Vangel Trokaljanov lleva 13 años postrado en una silla de ruedas tras sufrir una fractura de cuello. Pese a ello nunca abandonó su espíritu deportivo y por eso, lejos de abandonarse a su suerte, fundó una ONG para enseñar a discapacitados a esquiar.

"Me apasionaba esquiar, incluso antes de tener esta grave lesión. Ahora estoy en una silla de ruedas, pero sigo esquiando gracias a esto. Es divertido, me libera y me hace feliz ", dijo Trokaljanov a EFE mientras se prepara para el descenso con su entrenador personal. Tras una vida practicando activamente el deporte, Trokaljnov, ahora en la cincuentena, se fracturó la columna al lanzarse al agua en un lago, quedando así tetrapléjico, lo que, con mucho esfuerzo y dedicación, no le impidió volver al deporte. En las montañas de Bistra (oeste de Macedonia del Norte), voluntarios y entrenadores de la ONG fundada por él y cuyo nombre, "Sin límites", lo dice todo, enseñan ahora con pasión a esquiar a una docena de personas discapacitadas. Lo hacen valiéndose de equipos de esquí especiales que permiten a las personas con diferentes tipos de discapacidades practicar sentados este deporte.

Aunque todos esquían sentados, no todos sufren discapacidades físicas; algunos son autistas, otros tienen el síndrome de Down. Jane Stefanov, uno de las entrenadores, explicó a EFE que no solo el esquí es un deporte practicable para personas que padecen muchos tipos de discapacidades.

"Hay muchos deportes que estas personas pueden disfrutar, todo lo que necesitan es buena voluntad y práctica. Hoy todos están muy felices de estar aquí en la montaña haciendo algo distinto a su vida cotidiana. Es maravilloso ", dice Stefanov. Los instructores dicen que el mayor problema en Macedonia del Norte es encontrar a médicos que indiquen a los discapacitados cuáles son los deportes que pueden practicar en lugar de limitarse a decir lo que no pueden hacer. Los próximos retos de esta ONG para cuando se despida el invierno es comenzar a practicar kayak, buceo y parapente. El proyecto "Sin límites" en la estación de esquí de Mavrovo ha contado con la ayuda financiera de socios en el Reino Unido que han donado parte de los equipos de esquí.

Por tratarse de un proyecto piloto, actualmente solo una docena de personas se han podido sumar a esta experiencia, pero el objetivo es ampliarlo en función del interés que muestren los participantes y del número de equipos de esquí disponibles. El deporte para discapacitados tiene larga tradición en Macedonia del Norte, que en el pasado han logrado alzarse con medallas en Juegos Olímpicos o competiciones europeas, fundamentalmente en la disciplina de tiro. Los tiradores más laureados son Branimir Jovanovski, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Barcelona (1992), Vancho Karanfilov, medalla de plata en los Juegos de Atenas (2004), y Olivera Nakovska, oro en Londres, en 2012.

Ivan Blazhevski