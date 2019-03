Hendriks: ´Dejar el banquillo duele, no hay sustituto para ello´

Madrid, 25 mar (EFE).- Maurits Hendriks, último técnico con el que la selección española de hockey ganó una medalla de plata en los Juegos de Pekín 2008, aseguró que "dejar el banquillo duele y no hay sustituto para ello" después de haberlo hecho a finales de aquel año para convertirse en jefe de misión del Comité Olímpico Holandés.



De paso estos días en Madrid con motivo del homenaje que la Federación Española de Hockey (RFEH) rindió a las tres selecciones que lograron esa medalla, Hendriks recordó en una entrevista con EFE su estancia en España (2001-2008), donde cree que "enriqueció su formación", y explicó que desde su puesto actual no deja de "marcarse retos concretos" y buscar "los detalles que pueden marcar la diferencia" en cada competición.



- Pregunta (P): Once años después ha vuelto a Madrid para recibir un homenaje, ¿qué ha sentido en ese reencuentro?



- Respuesta (R): Recibí la invitación y pensé, tengo que hacer el esfuerzo de estar porque hace tanto tiempo que no he visto a mis chicos. Fue un momento muy especial, estaban algunos y lo hemos pasado espectacular. Ya son hombres y ya tienen familias. Son personas y caracteres que no cambian. Edi Tubau, Pol Amat, Quico Fábregas, el capitán que sigue siendo el capitán. Siguen siendo las mismas personas con su humor y su punto de vista. La diferencia más grande la ves en que los jóvenes entonces como víctor Sojo, Juan Fernández o Roc Oliva también son hombres.



P: Dice "sus chicos" y es que usted dejó una gran huella...



R: Es que eso es para toda la vida, no va a cambiar nunca. Es una época importante en el hockey español, pero también importante en mi vida personal, viviendo aquí en España, trabajando en Madrid y Barcelona todas las semanas y en las demás ciudades de hockey, a mi me ha formado también haber estado aquí.



P: Y algunos de ellos siguen jugando...



R: Sí, es impresionante estoy viendo a Roc Oliva, a Quico Cortés, a David Alegre, a Sergi Enrique a Pau Quemada... es increíble que después de tantos años puedan estar a este nivel tan exigente, esto dice mucho sobre ellos.



P: Ganó una plata con España pero ya tenía oros con Holanda, ¿cómo convive con esos recuerdos?



R: Nunca me quedo con un resultado o una medalla, siempre lo dejo y sigo adelante. No me he quedado nunca en lo que es la historia aunque te vas haciendo un poco mayor y las memorias son muy especiales, son de una vez en la vida, pero para quedarte trabajando en el deporte de alto rendimiento no te queda tiempo de pensar en la historia, tienes que mirar adelante y pensar dónde se pueden sacar las mejoras con lo que tienes enfrente.



P: ¿Cómo se hace el cambio del banquillo hasta su puesto?



R: Dejar el banquillo, el campo y el vestuario duele, no hay sustituto, lo estoy buscando. Sé que lo he hecho por mi elección, pero cuando estás ahí trabajando con un equipo no es que el mundo sea pequeño pero es muy manejable, tienes a tu gente tu equipo, tu staff, el soporte de la federación, del CSD, del COE y le puedes hacer haciendo.



Ahora estoy un poco más lejos del campo y trabajo para mejorar las oportunidades del deporte holandés en tema económico, facilidades para los deportistas y es más complejo, con 74 federaciones, federaciones internacionales, el COI, la organización de los Juegos, con tu propio gobierno, y cada cosa tiene su encanto, pero no hay sustituto para el banquillo, el vestuario y el campo.



P: ¿Qué secreto tiene Holanda para mejorar resultados?



R: Yo no he cambiado mucho, es ponerte retos fuertes y concretos y es muy fácil, se trata de ganar títulos y medallas nada menos. En este objetivo tan claro es donde empieza todo. Luego, en tu vida siempre vas a perder más de lo que vas a ganar y hay que elegir. Yo tengo que seleccionar cuáles son los deportes donde hay más potencial y luego elegir. El deporte de alto rendimiento cada vez depende más de los detalles y entender qué va a marcar la diferencia en cada competición, es donde está el punto. Yo tengo la suerte de haber estado en un banquillo durante muchos juegos y esto te da una visión que necesitas para tomar decisiones importantes para los deportistas. Ellos viven cada vez más exigentes con los medios, no les permiten ningún error en ningún momento, hay esta presión.



P: ¿Qué espera de Tokio y de los cambios en el programa olímpico?



R: Tokio está muy bien organizado. Los estadios están todos hechos y de alto nivel, aunque hay que prepararse para el calor, más que en Madrid. Creo que vamos a ver unos Juegos muy especiales, el hecho de que el 50% de los estadios sean legado de los de 1964 son cosas tan grandes que juegan una parte importante en el futuro del movimiento olímpico.



Estamos viviendo una época de muchos cambios y va haber muchos más. Ni la situación del hockey está segura como la situación de cualquier otro deporte. Tienes que montar un espectáculo donde sepas conectar a la gente, sobre todo la más joven y emocionar. Esto lo exige el COI cada vez más y no es fácil. Parece que va a entrar en París el breakdance, hace diez años nadie lo habría creído. Eso prueba los cambios que se están produciendo y es mejor que estemos por encima para no correr ningún riesgo con nuestro deporte.



Por Olga Martín