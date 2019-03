Castellet sobre el deporte femenino: ´Podemos llegar a ser tan o mas buenas´

Madrid, 26 mar (EFE).- La 'rider' española Queralt Castellet, segunda clasificada en la Copa del Mundo de Snowboard y primera medallista española en los 'X Games', valoró su temporada este martes e incentivó a las jóvenes a "evolucionar en la disciplina".



"Podemos llegar a ser tan o más buenas. Que sigan practicando y que no se piensen que por ser chicas no puedan llegar a hacer lo que hacen los chicos, podemos llegar a ser tan o mas buenas" recalcó Castellet en un acto para la campaña 'Girls Everywhere', de la que es embajadora.



Respecto a su disciplina en concreto comentó: "Mi deporte tiene mucho que ver con la técnica y en ese aspecto no tenemos nada que envidiarle a los chicos".



"Que se fijen en su propio estilo y en su propia manera de aprender y de hacer snowboard que no se piensen que no pueden llegar, si se puede", añadió Castellet, que viene de realizar una de las mejores temporadas de su carrera.



La catalana, que este año fue plata en los 'X Games' de invierno en Aspen y segunda clasificada en la Copa del Mundo en la modalidad 'halfpipe' aseguraba que esta temporada comenzó "sin ningún objetivo", tras superar esas dolencias en el hombro derecho por una caída mientras entrenaba en Squaw Valley (California, Estados Unidos).



"Esta temporada no me puse ningún tipo de objetivo, después de la lesión vi que estaba ahí. Me sentí cómoda y una vez empezaron las competiciones vi que estaba donde me había quedado antes de la lesión. Espero seguir así, evolucionando y que salgan los resultados", afirmó.