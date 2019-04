Cabrera Bello se recupera de un bache en el Masters

Augusta (Georgia, EEUU), 11 abr (EFE).- El golfista grancanario Rafa Cabrera Bello se ha anotado un triple bogey en la primera ronda del Masters de golf, que se disputa esta semana en el histórico recorrido de Augusta National (Georgia, EE.UU.) del que se ha recuperado al final del día.

?No lo he hecho aposta. He fallado el drive y los putts y de uno en uno he llegado a siete. No es la primera vez que pasa y ojalá sea la última?, dijo a Efe Cabrera Bello, recordando los tres golpes de más en el par 4 del hoyo 10.

En la primera jornada de su cuarta participación en el Masters, el grancanario ha terminado con uno sobre el par, a siete golpes de los colíderes estadounidenses Bryson DeChambeau (-6) y Brooks Koepka (-6).

?Un +1 hoy no es el resultado con el que me hubiera gustado abrir teniendo en cuenta que los greenes están un poco más blandos de lo habitual y no ha hecho tanto viento?, señaló Cabrera Bello, que se ha quedado en la mitad de la tabla de clasificación.

Rafa ha hecho gala de entereza mental para superar ?el palo duro? del triple bogey y mantener la concentración durante el Amen Corner, los fatídicos hoyos 11, 12 y 13 de Augusta, que llevan años poniendo a rezar a los mejores golfistas del mundo.

?Básicamente hay que engañarse a uno mismo y decirse que no pasa nada, cuando todos sabemos que sí pasa?, dijo con sentido del humor el grancanario. ?Tienes la opción de enfadarte y tirar la vuelta o seguir jugando bien y confiar en que se le puede dar la vuelta al resultado y así ha sido?, agregó.

Para los tres siguientes días, Cabrera Bello cuenta con la confianza de haber jugado bien ?sin estar perfecto con absolutamente todo?.