Koepka y DeChambeau colíderes estadounidenses del Masters

Augusta (Georgia, EEUU), 11 abr (EFE).- Los estadounidenses Brooks Koepka y Bryson DeChambeau comparten el liderato del Masters de golf que se disputa esta semana en el histórico recorrido de Augusta National (Georgia, EE.UU.) tras completarse la primera jornada.



Koepka y Dechambeau se han puesto dos golpes por delante de un grupo de cercanos perseguidores compuesto por los estadounidenses Phil Mickelson (-5) y Dustin Johnson (-4) y el inglés Ian Poulter (-4).



?No me importa nada lo que están haciendo los demás. Solo me importa lo que hago yo?, dijo Koepka con rotundidad, cuyo secreto para ganar grandes es tener ?buenas sensaciones? que no sabe cómo explicar.



Koepka, número 4 del mundo, lleva ganados dos Abiertos de Estados Unidos (2017 y 2018) y un Campeonato de la PGA (2018), mientras que Dechambeau aspira a conquistar su primer grande en Augusta.



?Es un buen comienzo para una larga semana. El clima va a ser interesante durante los próximos tres días con las tormentas que vienen?, dijo satisfecho Ian Poulter, que a sus 43 años todavía no ha ganado un grande.



El favorito del público estadounidense Tiger Woods ha terminado con dos bajo par a tan solo cuatro golpes de los líderes. ?Siento que he jugado bien y he controlado la bola. He logrado este resultado otras veces y he conseguido cuatro chaquetas verdes, así que espero hacerlo otra vez?, dijo Woods, que podría conquistar su quinto Masters esta semana.



?Hay un jugador de 61 años en la parte alta de la tabla que sabe como jugar aquí. Es cuestión de fallar en los lugares correctos, elegir los puntos y saber cuándo ser agresivo?, agregó Tiger en referencia al alemán Berhard Langer, que ha terminado con -1.



Otro de los favoritos, el norilandés Rory McIlroy ha empezado y ha acabado con un golpe sobre el par, bastante por debajo de las expectativas.



?Hice cinco birdies, así que ese no es el problema. He cometido demasiados errores y ese ha sido el problema?, dijo McIlroy, que aspira a ganar el cuarto grande que le falta para completar su palmarés de Abierto de Estados Unidos (2011), Abierto Británico (2014) y Campeonato de la PGA (2014).



Después de la primera jornada, casi un tercio de los 87 competidores acumulan un resultado por debajo del par en número rojos, un color que podría difuminarse con las tormentas y el viento de los siguientes tres días.